A importância dos cuidados com a saúde ocular

CARATINGA – O mês de julho marca a atenção aos cuidados com a saúde ocular. De acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS), cerca de 60% das cegueiras podem ser evitáveis com diagnóstico precoce e tratamentos. A falta de informação e de consultas periódicas ao oftalmologista são considerados os principais motivos para a deterioração da visão. O oftalmologista credenciado ao Casu, oftalmologista Aldery de Oliveira, preparou algumas orientações para os cuidados essenciais com a saúde ocular.

As principais ações para manter a saúde dos olhos envolvem múltiplos cuidados com a saúde como um todo, porém o médico Aldery de Oliveira destaca que “para se ter uma boa saúde ocular são necessários alguns cuidados, entre eles estão o uso de um antioxidante, principalmente o ômega 3”. Segundo o especialista, o antioxidante diminui o acúmulo de metabólitos, que são subprodutos da respiração celular e que são cumulativos e podem causar lesões que afetam a visão, podendo prevenir ou retardar o aparecimento de tais lesões.

Outra maneira importante de prevenção de doenças oculares é a utilização de barreiras físicas como os óculos escuros, recomenda o oftalmologista. “O uso de óculos escuros de qualidade que tenham proteção ultravioleta (UV), contribuem muito para a saúde dos olhos. Além de realizar pausas periódicas ao usar o computador por muito tempo, ou em leituras prolongadas”.

Embora todas as dicas sejam muito importantes, nada substitui as visitas regulares ao oftalmologista, que muitas vezes ficam restritas ao momento em que o problema ocular aparece, o que não é ideal. “Consultas regulares são fundamentais para a manutenção da saúde dos olhos, relatar doenças familiares como hipertensão, diabetes, problemas na tireoide e doenças reumáticas é sempre muito importante. Além de informar hábitos como uso de cigarro e consumo de álcool, ou ainda alergias oculares constantes que provoquem prurido”, finaliza o médico Aldery de Oliveira.