Enfermagem: uma profissão que requer carinho e vocação

CARATINGA – Vocação, dedicação e profissionalismo, em geral, são características dos bons profissionais, mas os profissionais da enfermagem precisam de uma dose extra de carinho e empatia para lidar com os desafios diários da profissão. A profissão, que teve o mês de maio marcado por homenagens, revela em seu cotidiano muitos desafios e aprendizados.

“Cuidar…cuidar com atenção, zelo, responsabilidade técnica e teórica, acima de tudo cuidar com amor, cuidar sabendo que é o bem mais precioso e querido de alguém”, é o que responde Vaneusa Maria Gomes, enfermeira coordenadora da equipe de enfermagem do Casu – Hospital Irmã Denise, ao ser questionada sobre qual seria a maior missão de um enfermeiro.

E para ela, coordenar a equipe de enfermagem do hospital é um grande desafio. “É uma equipe muito grande, mas de grande competência técnica e humana, cada um com suas particularidades, características e qualidades, mas todos com um único objetivo, o de oferecer suas mãos e seu sorriso para alguém que precisa. Acredito que o maior desafio foi a responsabilidade de carregar uma equipe tão boa e manter a qualidade, organização e humanização a qual temos como principal foco”, completa Vaneusa.

A técnica em enfermagem do Casu, Elisiane Dias de Oliveira, escolheu a profissão após passar por uma situação de doença na família, afirma que teve a certeza de estar na área certa ao iniciar os estágios. “É gratificante fazer parte de uma equipe multidisciplinar, buscando o mesmo objetivo e conhecimento na área da saúde, e tendo a humanização como guia para amenizar a dor e o sofrimento do outro”, afirma Elisiane.

Além do desafio de coordenar a equipe, a enfermeira Vaneusa Gomes destaca a enorme responsabilidade que a equipe tem para que a manutenção do bom funcionamento do hospital. “A equipe de enfermagem funciona como uma engrenagem, se um parafuso se solta todo o resto se desmantela. O trabalho em equipe faz toda a diferença para toda e qualquer empresa, em uma unidade hospitalar não é diferente, a união, parceria e conjunto de ideais faz uma diferença enorme, uma equipe bem engrenada passa uma continuidade de trabalho com qualidade e respeito e responsabilidade além de se consolidar”.

Mesmo com tantas responsabilidades há recompensas e aprendizados

Embora seja uma área que exige muita responsabilidade e concentração, a enfermagem permite muita interação humana e troca de experiências, proporcionando aos profissionais experiências e aprendizados que são únicos e insubstituíveis. Os enfermeiros lidam com pacientes e familiares que estão, muitas vezes passando por momentos de aflição, de dor e perdas.

A técnica Elisiane Dias acredita que a empatia é uma boa maneira de lidar com as situações difíceis. “Mostrar ao paciente a importância dele para nós no momento da sua sensibilidade, levar um sorriso no rosto, dar um bom dia, renova as forças de cada um. Seja paciente, familiar ou profissional, pois o desafio e o aprendizado são para todos os dias”.

Já a coordenadora Vaneusa Gomes encara cada experiência profissional como uma nova lição. “Todos os dias aprendemos uma lição diferente com cada paciente e suas peculiaridades, passar em no leito e ver o paciente sorrindo e agradecido por tudo, mesmo sentido dor ou sabendo de um diagnóstico não favorável, nos leva a refletir muito sobre o que é a vida e qual a sua importância e significado. A maior recompensa é ver cada paciente que sai sorrindo e agradecido pelo cuidado e carinho dispensado a ele e seus familiares enquanto dentro da instituição, isso não tem preço!”

ENTREVISTAS

Vaneusa Maria Gomes, coordenadora de enfermagem.

Qual a maior missão da pessoa que escolhe exercer a profissão de enfermeira(o)?

Qual a importância do trabalho da equipe de enfermagem para o bom andamento das atividades do hospital?

Como é chefiar a equipe de enfermagem do Casu? Quais os maiores desafios, recompensas e lições?

Elisiane Dias de Oliveira – técnica em enfermagem –

Como decidiu ser técnica em enfermagem?

Como é trabalhar no Casu?

Como é o contato com o paciente?

