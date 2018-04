Segunda ‘Vem Calvagá Com Nóis Sô!’ é neste sábado (28)

CARATINGA – Amanhã acontece a segunda edição da ‘‘Vem Calvagá Com Nóis Sô!’. O evento deve reunir cavaleiros e amazonas de toda a região. A saída é as 11h, no Aeroporto, com chegada prevista para às 15h, no Rancho Santa Maria. A cavalgada tem ainda caráter beneficente, pois toda renda será revertida para o Núcleo do Câncer e para Associação dos Doentes Renais de Caratinga (ASDOERC).

Conforme a organização, o trajeto será o seguinte: Aeroporto, Bairro das Graças, Dom Modesto, onde será feita uma parada; Linha Férrea, Pé de Serra (Dom Lara), Água Santa, Rodovia, Fazenda Zé de Assis, e chegada no Rancho Santa Maria.

A cavalgada contará também com trio elétrico e locução de Jr. Araújo. A benção será dada por padre Moacyr e haverá shows com Jober e Matheus, e Elias Júnior.