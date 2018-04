Colisão frontal no perímetro urbano da BR-116, em Caratinga

CARATINGA – Uma colisão frontal foi registrada na manhã desta quarta-feira (11) no km 527 da BR-116, perímetro urbano de Caratinga, nas proximidades da agência do INSS, região do bairro Salatiel. O choque envolveu um Fiat Uno e um Hyundai Sonata. O motorista do Uno, Divino de Paula, 72, ficou ferido.

Conforme informações, o Uno fazia conversão à esquerda, quando houve a colisão com o Sonata, que seguia sentido Bairro das Graças. O policial rodoviário federal Luiz Tarcízio disse que tudo indica que foi uma imprudência por parte do condutor do Fiat Uno, que tentou fazer uma conversão sem prestar atenção na manobra que estava realizando. “Pelos vestígios encontrados no local e os danos causados no veículo, tudo indica que seja isso”, ponderou o PRF.

Luiz Tarcízio explicou que o local onde houve o acidente não é propício para fazer conversões porque existe uma faixa de canalização indicando que o veículo só pode sair, “não pode entrar”, frisou. “A maioria dos condutores não conhece essa sinalização indicativa na pista do que pode fazer ou não”, comentou o PRF.

O motorista do Sonata, Helder Maurilio Isidoro, 30, não se feriu, mas o condutor do Uno, Divino, foi socorrido pelos bombeiros militares e encaminhado a Unidade de Pronto Atendimento (UPA). Segundo sargento BM Nelci, Divino teve contusão pelo corpo, leve corte na cabeça e estava um pouco desorientado.

A Polícia Rodoviária Federal registrou o acidente e as causas estão em apuração.