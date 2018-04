FUNEC oferece treinamento em parceria com o CISAB

Municípios participantes poderão testar a qualidade da água distribuída em suas localidades

CARATINGA – Uma parceria entre a Fundação Educacional de Caratinga – FUNEC e o Consórcio Intermunicipal de Saneamento Básico – CISAB vai garantir água mais limpa para várias cidades. Técnicos de trinta municípios foram capacitados para coletar e armazenar amostras que serão analisadas. Os testes serão feitos no Centro Universitário de Caratinga e serão importantes para garantir que a população possa consumir um recurso potável. O CISAB atende municípios da Zona da Mata mineira, dando suporte às localidades conveniadas.

O coordenador executivo do Setor de Projetos e Serviços do Unec, Leopoldo Loreto, explicou que o treinamento foi a primeira etapa dos tarefas que serão realizadas nessa parceria. “Estamos iniciando os trabalhos de uma das funções que vamos exercer que é a avaliação de cianobactérias na água. Essa é uma condição legal que os municípios têm que cumprir para poder distribuir a água”.

A Portaria 2914/2011 do Ministério da Saúde traz diretrizes que responsabilizam os municípios pelo controle da qualidade da água entregue à população e por avaliar a presença de cianobactérias, organismos que produzem toxinas prejudiciais ao ser humano.

De acordo com a professora especialista que ministrou o treinamento, Adriana Barbosa, esses organismos presentes na água são potencialmente tóxicos. “Essa toxina que eles produzem passam por todas as estações, por todas as etapas do tratamento, e podem chegar até nós consumidores. A legislação diz que toda estação de tratamento, quer seja SAAE, COPASA, tem obrigatoriedade no cumprimento dessa portaria. As análises têm que ser mensais e com a contagem de células e dependendo do valor que for encontrado, deve ser feita também análise da toxina. O principal problema é que esses organismos produzem hepatotoxinas, neurotoxinas, dermatotoxinas, e os caso os consumidores entrem em contato com essa água, ela vai aos poucos causando sérios prejuízos à saúde pública”.

Henrique Freitas veio de Viçosa representando o SAAE da cidade e conta sua experiência: “O treinamento é de extrema importância para o SAAE de Viçosa porque nas atuais circunstâncias a gente vem enfrentando uma eutrofização* dos mananciais, principalmente no manancial do Ribeirão São Bartolomeu nós já temos casos de ocorrência de cianobactérias”.

Após a coleta e análise das amostras de água, os laudos serão enviados para as instituições controladoras do recurso de cada município. O treinamento garante o rigor do processo e a confiabilidade dos resultados.

“A FUNEC tem muitos profissionais capacitados não só neste treinamento, mas para outros que a gente pretende oferecer em outros municípios, assim como outros tipos de trabalhos, projetos e apoio aos municípios, por conta da grande quantidade de profissionais”, comentou Tamires Condé ce Assis, química e representante do CISAB.

O professor Marcos Alves Magalhães, do Setor de Projetos e Serviços do Unec, ressalta a importância do treinamento como parte das diretrizes da instituição de compartilhar o conhecimento produzido com a comunidade. “O Centro Universitário de Caratinga tem plena consciência do seu papel no ensino, na pesquisa e na extensão. Como o Setor de Projetos tem essa capilaridade da inserção nos municípios, nós temos a convicção de que estamos levando ciência e tecnologia para esses locais, melhorando a qualidade de vida ambiental, capacitando mão de obra e ocupando um espaço que legitimamente as universidade devem ocupar”.

*eutrofização: aumento da concentração de material orgânico na água e que gera condições para o crescimento de cianobactérias.