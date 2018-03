Médico esclarece dúvidas sobre próteses de silicone na mama

Muitas mulheres desejam colocar silicone nos seios. Mas, ainda existem muitas dúvidas e mitos sobre essa modalidade de cirurgia plástica. Por isso, o DIÁRIO SAÚDE traz entrevista com o cirurgião plástico Cleider de Freitas Gomes, que tem 20 anos de clínica de cirurgia plástica. Ele é membro titular da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, do Colégio Brasileiro de Cirurgiões e da Associação Brasileira de Cirurgia de Face, além de professor da Faculdade de Medicina do Centro Universitário de Caratinga.

Existem diversos tipos de cirurgia a serem realizados na mama, dentre elas: mamoplastia de aumento e agora mais recentemente a mastopexia (elevação da mama), associada à inclusão de prótese de silicone. A mamoplastia de aumento é um procedimento individualizado e a paciente deve fazê-lo para si mesma, não para satisfazer a vontade de alguém ou para se adaptar a qualquer tipo de imagem ideal”, alerta o cirurgião.

Cleider ainda explica em quais situações o aumento de mama está indicado: “Quando suas mamas estiverem totalmente desenvolvidas e você com a sensação de que elas são muito pequenas; quando você estiver insatisfeita com suas mamas devido à perda de forma e de volume após a gestação, à perda de peso ou ao envelhecimento com alterações importantes na elasticidade na pele da mama; quando estiver fisicamente saudável e tiver expectativas realistas; quando suas mamas diferirem em tamanho ou forma; e quando uma ou ambas as mamas não se desenvolveram normalmente. Algumas perguntas devem ser direcionadas ao cirurgião escolhido”.

Você é especialista pela Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica?

Sou especialista e membro titular da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica.

Quantos anos de treinamento em cirurgia plástica você teve?

Nossa formação cirúrgica foi iniciada na cirurgia geral (três anos), cirurgia plástica (três anos) e posteriormente cirurgia da face (três anos), mestrando da Clínica Ivo Pitanguy-RJ (três anos).

Onde como são realizados os procedimentos de cirurgia plástica?

Todos os procedimentos de cirurgia plástica, sejam eles de pequeno, médio e grandes portes inclusive as cirurgias associadas devem ser realizados em ambiente hospitalar. A presença da UTI (Unidade de Terapia Intensiva) é um item de segurança de grande importância e indispensável, sua presença confere ao centro de saúde um elemento diferenciado.

Qual a forma, o tamanho e a textura da superfície do implante de silicone? E a incisão recomendada?

A prótese de silicone atual é constituída por uma cápsula (envoltório), preenchida por gel coesivo, confere a mesma a certeza de que o silicone não extravasará pelo tecido adjacente. Pode apresentar forma triangular (em gota) e arredondada; os perfis podem ser leves, moderados, altos e super-altos dentro da conveniência de cada caso. O volume das próteses varia muito, desde prótese de 100 ml de silicone até próteses personalizadas com quantidades elevadas de silicone. Podem ter superfícies lisas, texturizadas e até revestidas por uma camada de poliuretano que impedem formação de cápsula, indicada em alguns casos específicos. A incisão pode ser realizada na região axilar, areolar e infra-mamária, um adendo fazemos às próteses salinas, que podem ser incluídas através de vídeo-endoscópio.

Quais são as vias possíveis de colocação das próteses e em que isto altera o custo e o resultado da cirurgia?

As próteses podem ser colocadas imediatamente atrás da glândula mamária (Retro-glandular ou sub-glandular): esta via confere a mama um “efeito bola” bem arredondada, bem delimitada e conferindo a mama um aspecto artificial. (Retro-muscular ou sub-muscular): esta via confere a mama naturalidade, uma via que possui algumas dificuldades técnicas: colo mamário afastado (mamas afastadas), sangramento e dor são mais frequentes, grande possibilidade de assimetria na altura da mama, fisiologicamente contraindicada pelo grande estiramento que promove na musculatura, além dos cortes transversais que são feitos no músculo levando a diminuição de sua força e atrofia. (sub-fascial): Esta via também confere naturalidade, porém, não possui as desvantagens da via sub-muscular. O grande diferencial da técnica é permitir a aproximação do colo mamário buscando um melhor posicionamento das próteses evitando a troca do implante nos casos de garantia vitalícia oferecidos por alguns fabricantes de prótese. O custo é sempre uma consideração em cirurgia programada. Os honorários de um cirurgião podem variar com base em sua experiência, tipo e custo dos implantes mamários utilizados. O custo pode incluir honorários do cirurgião; custos hospitalares e de centro cirúrgico; honorários do anestesista; medicamentos prescritos; malha de uso no pós-operatório; e exames médicos. Sua satisfação vale mais que os custos da cirurgia ao escolher um cirurgião plástico para a cirurgia de inclusão de prótese de mama, lembre-se de que a experiência do cirurgião e seu bom relacionamento com ele são tão importantes quanto o custo final da cirurgia.

Quanto tempo de recuperação e quanto a amamentação, será prejudicada?

A cirurgia de prótese de mama exige repouso relativo, as orientações e os cuidados variam de acordo com o profissional responsável pelo procedimento. Em média, o retorno às atividades laborais acontece entre 21-28 dias. Quanto à amamentação não ocorre nenhuma interferência, as próteses são incluídas em espaços posteriores às estruturas da mama, portanto, não interferem no sistema de drenagem do leite.

Quais são os riscos e complicações associados ao procedimento?

Os riscos são inerentes ao procedimento realizado, comuns a maioria das cirurgias plásticas da mama. Devem ser discutidos sempre na consulta pré-operatória com seu médico assistente. A decisão de se submeter à cirurgia de aumento de mama é pessoal e é você quem deve decidir se os benefícios estarão de acordo com seus objetivos e se os riscos e possíveis complicações são aceitáveis. O sucesso e a segurança do procedimento dependem muito de sua sinceridade durante a consulta. Seja participativa, procure esclarecer dúvidas sobre o procedimento, você será questionada sobre sua saúde, desejos e estilo de vida. Enfim, é importante saber que os resultados da cirurgia de implante de mama não são permanentes e que os mesmos podem exigir substituição ao longo da vida. Recomendamos que você faça um acompanhamento com seu cirurgião plástico e discuta as possíveis mudanças que podem ocorrer em suas mamas, e se, depois de algum tempo, você se tornar insatisfeita com a aparência deles, você pode optar por se submeter a um procedimento de elevação das mamas sem a necessidade de troca de prótese naqueles casos de garantia vitalícia.