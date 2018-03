Lions Itaúna leva ajuda ao Asilo Pastor Geraldo Sales

CARATINGA – A última quinta-feira (22) foi um dia muito especial para o Lions Itaúna, quando comemorou o aniversário da “Feliz Idade” e, também, encerrou a campanha de arrecadação de gêneros de primeira necessidade destinados ao Asilo Pastor Geraldo Sales. O Clube da Feliz Idade foi fundado há 20 anos e, desde então, conta com a participação de membros do Lions Itaúna em sua coordenação, a exemplo da companheira Socorro, uma das fundadoras e grande incentivadora do projeto. O grupo Feliz Idade é composto por várias senhoras da comunidade do Limoeiro e de outros bairros da cidade, que desenvolve vários trabalhos manuais e atividades de convivência, na sede do clube.

O aniversário do projeto foi comemorado, com alegria, pelas coordenadoras e participantes. No mesmo dia, o Lions Itaúna realizou a entrega, ao Asilo Pastor Geraldo Sales, de vários produtos, arrecadados pelos membros do clube e destinados aos 49 idosos daquela instituição. Foram entregues os seguintes materiais: 175 sabonetes, 191 pastas de dentes, 70 escovas de dente, dois desodorantes, 64 rolos de papel higiênico, dois litros de sabonete liquido, cinco litros de desinfetante e 165 fraldas geriátricas. “Hoje, o dia foi movimentado no Itaúna, Comemoramos este importante projeto da Terceira Idade, implantado pelo Itaúna há 20 anos e, também, entregamos as doações aos idosos do Asilo Pastor Geraldo Sales, de produtos que eles precisam muito. Esta foi uma ajuda do Lions, mas é preciso que a comunidade olhe com carinho para esta e tantas outras instituições sociais, que precisam contar com o nosso apoio em suas atividades”, concluiu Clotilde Junqueira, presidente do Lions Itaúna.