35ª Festa do Bonjesuense Ausente tem recorde de público e grandes shows

BOM JESUS DO GALHO – Aconteceu entre os dias 22 e 24 de julho, a 35ª Festa do Bonjesuense Ausente. O evento, que faz parte do calendário cultural da cidade, trouxe para o público grandes shows, como Fernando e Sorocaba, Israel Novaes, Mili Moreira, Nathan Vieira, Cowboy e Tati Meira. Milhares de pessoas lotaram o Centro de Eventos, que recebeu toda uma preparação para recepcionar os bonjesuenses e visitantes, que cantaram e se emocionaram a cada música de seus ídolos.

Em determinado momento do show, o cantor Sorocaba, desceu em meio ao público, cantou diversas modas de viola e agradeceu a receptividade, respeito e carinho, um evento com público recorde e de um povo educado e feliz. Segundo o prefeito Padre Aníbal, foram mais de quatro meses de planejamento e preparação de todos os departamentos municipais, para que esta fosse a maior e melhor Bonjesuense Ausente de todos os tempos. “O trabalho teve início com a parte administrativa, onde nossa chefe de gabinete Margareth fez todo um levantamento de custos e logística para a realização do evento, e junto com toda comissão organizadora, definiram as atrações, buscando agradar a toda população, presando sempre pela segurança e conforto de nosso povo. Nossa cidade e nossa população merecem este momento de comemoração. Passamos por momentos difíceis, e hoje, juntos, estamos realizando grandes feitos por Bom Jesus do Galho. Investimentos na saúde, reforma nas escolas e UBS, uma frota nova de veículos, obras de infraestrutura, o produtor rural voltou a ser atendido com dignidade e a ação social realiza projetos que valorizam o nosso povo”, disse o prefeito Padre Aníbal.

“Foram três dias de evento, aprovados pela Polícia Militar, Corpo de Bombeiros e população. Recorde de público e nenhuma ocorrência. E assim Bom Jesus do Galho retorna ao palco dos grandes eventos, alavancando o turismo em nossa região”, finaliza o prefeito.

Assessoria de Comunicação