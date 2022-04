14ª Copa Municipal de Futebol de Imbé de Minas começa com várias inovações trazidas pela diretoria de esportes

Placar sinalizador, árbitros com ponto eletrônico, abertura oficial e carteirinha de atleta dão molde profissional para a competição que teve início no domingo (3)

IMBÉ DE MINAS – O torcedor imbeense conferiu um grande espetáculo, dentro e fora das quatro linhas, organizado pela Diretoria de Esportes, na abertura da 14ª Copa Municipal de Futebol. No domingo (3), aconteceu a primeira rodada da competição, com jogos no Estádio Dário Grossi, localizado no centro de Imbé de Minas, e nos campos da Palhadinha e dos Amaros, na zona rural.

“O desafio da Copa Municipal são os jogos simultâneos. Para a primeira rodada, foram seis times se enfrentando em três localidades de nosso município. A Diretoria de Esportes fez várias reuniões com representantes das equipes para que tudo desse certo. E deu! Nosso apoio aos atletas foi fundamental”, disse a diretora Graciele Alice de Barros.

A Copa Municipal é disputada por sete times. Vão se enfrentar por dez rodadas na competição as esquipes aspirantes e titulares de Areia F.C, Cruzeiro dos Amaros, Graçópolis F.C, Guardiões F.C, Imbé E.C, Manducas F.C e Palhadinha F.C.

Os times se prepararam há meses para a Copa Municipal. “A novidade para esta temporada é a contratação de novos jogadores. Entre eles, destaque para o Lucas Damázio, que treinou em alguns clubes da capital. Nossa meta é chegar ao pódio nas categorias. Nossa fama é apenas ganhar com a equipe aspirante, mas vamos trabalhar pra chegar com a titular também”, projeta o técnico do Areia F.C, Rui Barbosa.

O saldo da primeira rodada é positivo, na avaliação dos times. “Foi um ótimo jogo. Meu time está de parabéns e o time adversário no jogo de estreia, o Areia F.C, também. Quero parabenizar igualmente a Diretoria de Esportes pela organização”, afirma o técnico do Guardiões FC, Batatal.

Inovações

A Diretoria de Esportes planejou várias inovações que foram conferidas por torcedores e atletas na primeira rodada da Copa Municipal. “Era preciso honrar a garrar das equipes e também inovar na tradicional competição esportiva da cidade. Pela primeira vez, houve uma abertura oficial, com a entrada das bandeiras dos times que estavam em campo e também com os símbolos do Brasil, de Minas Gerais e de Imbé de Minas. O Hino Nacional foi entoado no início de todas as partidas”, resume a diretora de esportes, Graciele Alice.

O prefeito Batista entrou em campo com a bandeira da cidade. “Hoje, eu represento Imbé de Minas, um município que se orgulha em apoiar o esporte e em organizar uma copa com excelentes times. Nossa Diretoria de Esportes marcou um gol de placa”, afirma, orgulhoso.

As partidas foram arbitradas pela equipe técnica da AAVA (Associação dos Árbitros do Vale do Aço). Pela primeira vez na Copa Municipal, juízes e bandeirinhas usaram ponto eletrônico para se comunicar, o que confere rapidez nas decisões em campo. A associação também disponibilizou o placar sinalizador de substituições e acréscimo de tempo. “A AAVA gostou muito do convite. A arbitragem proporciona conhecer vários lugares que a gente nem imaginava que existia. Imbé de Minas era um desses. Fico feliz por ter participado de jogos de alto nível aqui”, disse a árbitra Flávia Sobrinho, que também faz parte da Federação Mineira de Futebol.

Outra novidade é a confecção de carteirinhas de atleta para as equipes. Todas as inovações conferem tom profissional para a competição. Mas as novidades não ficam apenas na primeira rodada. “Em breve, a Diretoria de Esportes irá entregar os uniformes para as equipes. Além disso, queremos manter a mesma classe para a final, em cinco de junho. Nossa organização começa agora”, finaliza Graciele Alice.

PLACAR

Este é o placar da primeira rodada da Copa:

Aspirantes:

-Palhadinha FC 2 x 1 Graçópolis FC, no campo da Palhadinha

Gols de: Thiago Henrique Maia (Palhadinha FC); e Edmar Moreira (Graçópolis FC)

-Guardiões FC 2 x 1 Areia FC, no Estádio Municipal Dário Grossi

Gols de: Rodrigo Levi e Eder Miguel (Guardiões FC); e Lucas da Silva (Areia FC)

-Cruzeiro dos Amaros 2 x 2 Imbé EC, no Campo dos Amaros

Gols de: Messias Antônio Costa e Felipe dos Santos (Cruzeiros dos Amaros); e Vagner Roberto e Evaldo Fernando (Imbé EC)

Titulares:

-Palhadinha FC 2 x 1 Graçópolis FC, no campo da Palhadinha

Gols de: Diego Raimundo da Silva (Palhadinha FC); e Messias Medina (Graçópolis FC)

-Guardiões FC 2 x 2 Areia FC, no Estádio Municipal Dário Grossi

Gols de: Kaio Gabriel e Vinícius Araújo (Guardiões FC); e Laurito Damazio e Lucas da Silva (Areia FC)

-Cruzeiro dos Amaros 2 x 2 Imbé EC, no Campo dos Amaros

Gols de: Marlon da Silva e Alef Albuquerque (Cruzeiro dos Amaros); e Ronan Silvestre e Edvaldo Fernando (Imbé EC)

Assessoria de Comunicação