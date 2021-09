12 de outubro será marcado por peregrinação em Santa Bárbara do Leste

Evento religioso prevê dia de intensa visitação à “Igrejinha do Deus me Livre” com arrecadação de alimentos para o Hospital Nossa Senhora Auxiliadora

SANTA BÁRBARA DO LESTE- A Peregrinação no dia 12 de outubro, em honra a Nossa Senhora Aparecida, prevista para acontecer em Santa Bárbara do Leste é um evento religioso da igreja católica que acontece há décadas. Centenas de fiéis vêm de toda região e outros estados para cumprir promessas.

Este ano, a paróquia vai ampliar o atendimento aos fiéis oferecendo gratuitamente um café da manhã e água para os participantes. O atendimento acontecerá em pontos estratégicos ao longo do percurso, situado entre a BR-116 no perímetro urbano até o monte que dá acesso ao local.

Valcy Ribeiro, pároco da Paróquia Santa Bárbara destaca sobre a assistência que será ofertada aos devotos que visitarão a capela situada no Córrego dos Ferreiras, Morro dos Turcos. “No alto dos Ferreiras, que é a Serra dos Turcos, tem uma igrejinha conhecida como “Igrejinha do Deus me Livre”. “Nesse local já acontece essa peregrinação e, ao longo do tempo, ela tem se intensificado, ultimamente, além de 12 de outubro, pessoas sempre visitam esse local. E a Paróquia, de algum tempo pra cá, tomou a iniciativa de organizar uma equipe para o longo do percurso servir água para os peregrinos. E também uma campanha de conscientização em relação à questão do lixo, sendo sempre recolhido”.

Este ano, a peregrinação acontecerá com arrecadação de alimentos em prol do Hospital Nossa Senhora Auxiliadora. “Nosso pedido é que todo peregrino que puder levar um 1 kg de alimento não perecível, este alimento será recolhido e, posteriormente, entregue no hospital. E também pedimos encarecidamente, uma conscientização, para que se evite a questão de fogos de artifício, principalmente por ser um período muito seco, normalmente, acontecem queimadas. Mas, principalmente, o grande objetivo é marcar presença ao longo do percurso, para que os peregrinos tenham então essa atenção”.

Padre Valcy ainda explica o significado do 12 de outubro para a Igreja Católica. “Primeiro que se trata do dia de celebrarmos a padroeira do Brasil, Nossa Senhora Aparecida, que tem todo um carinho do povo brasileiro. Na nossa região, além das capelas que têm como padroeira Nossa Senhora Aparecida ou até paróquias da nossa diocese, mas, especialmente na Paróquia de Santa Bárbara temos três comunidades sendo Nossa Senhora Aparecida padroeira. E essa igrejinha tem uma marca muito especial, porque tudo começou no dia 12 de outubro, por isso então esse local tem uma grande importância para o povo, pessoas de diversos lugares, até de outros estados”.

Padre Moacir Ramos, provedor do Hospital Nossa Senhora Auxiliadora enfatiza a importância das doações para a manutenção das atividades. “Gostaria de parabenizar e agradecer, tudo isso representa um gesto de amor e gratidão pela vida. Somos muito gratos a todas as pessoas que têm estendido as mãos para o hospital, de forma especial os que têm feito campanhas de arrecadação de alimentos, o que tem nos ajudado muito a manter o hospital com suas portas abertas e atendendo bem à nossa população. É um dia de muita movimentação das pessoas, essa manifestação de fé da piedade e devoção popular, também esse gesto concreto na arrecadação de alimentos”.