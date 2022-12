Os contratos de café na Bolsa em Nova Iorque, que, na semana retrasada, haviam somado uma boa alta, trabalharam na última semana com muita oscilação. Na quinta-feira (1), os contratos para março oscilaram próximo a casa US$ 1,60 por libra peso. Na semana retrasada, entre dias de alta e de baixa, esses contratos acumularam perdas de 245 pontos, acumulando alta de 995 pontos. Encerraram a sexta-feira (2) a US$ 1,6505 por libra peso.

Safra vazia

Aparentemente, operadores e analistas no exterior estão se convencendo de que em 2023, o Brasil, maior produtor e exportador de café do mundo, não terá uma safra cheia, de ciclo alto de arábica. Os cafeicultores brasileiros, que já estão conscientes deste fato, não aceitam a queda dos preços nos últimos meses e permanecem fora do mercado físico, vendendo apenas o mínimo possível do que resta de seus estoques. Vendem apenas o necessário para fazerem frente a compromissos mais próximos.

Constatação

Só agora, agências internacionais de notícias do setor cafeeiro começam a constatar e relatar a frustração da próxima safra brasileira de arábica 2023, o que agrônomos e cafeicultores brasileiros já vinham afirmando desde o início de outubro.

Colômbia

A Federação Nacional dos Cafeicultores voltou a afirmar que a safra de arábica de Colômbia em 2022 se consolida com quebra de cerca de um milhão de sacas em relação ao ciclo anterior, ficando abaixo de 12 milhões de sacas. A baixa na produção é uma consequência das condições climáticas adversas que também atingiu o segundo maior produtor de café arábica do mundo. Enquanto no Brasil o La Niña reduziu a precipitação nos últimos dois anos no parque cafeeiro, no país vizinho o excesso de água comprometeu a safra.

Estoques

Os estoques de café certificado na bolsa em Nova Iorque, subiram 13.423 sacas. Estão em 605.192 sacas. Há um ano eram de 1.587.222 sacas, caindo neste período 982.030 sacas. De acordo com informações do site internacional Barchart, mais de 456.000 sacas de café estão sendo avaliadas pela ICE Futures Exchange. “Isso está alimentando especulações de que são cafés velhos retirados dos estoques da bolsa para reclassificação e recertificação antes de entrar novamente nos armazéns da ICE como novos estoques de café”, afirmou a publicação (fonte: site “Notícias Agrícolas”).

Preço

A bolsa de Nova Iorque – ICE, do fechamento do dia 25/11, sexta-feira, até o fechamento de sexta-feira, dia 2/12, caiu nos contratos para entrega em dezembro próximo 245 pontos ou US$ 3,24 (R$ 16,90) por saca. Em reais, as cotações para entrega em março próximo na ICE fecharam no dia 25/11 a R$ 1.181,37 por saca, e na última sexta-feira (2) a R$ 1.121,90. Ainda na última sexta-feira, nos contratos para entrega em março a bolsa de Nova Iorque fechou em baixa de 315 pontos.

O mercado físico

O mercado físico brasileiro de café arábica permaneceu calmo por toda a semana. Com a cotação do dólar frente ao real recuando ao longo da semana, os compradores foram diminuindo as bases de preço oferecidas no físico. Nas bases de preço oferecidas não aparecem vendedores. Foi pequeno o volume de negócios fechados. Hoje, com Nova Iorque em queda e jogo do Brasil na Copa do Mundo do Catar a partir das 12 horas, as empresas encerraram o expediente mais cedo e, na prática, o mercado físico brasileiro de café não trabalha.

Embarques

Até dia 2/12, os embarques de novembro estavam em 2.848.711 sacas de café arábica, 63.060 sacas de café conilon, mais 234.490 sacas de café solúvel, totalizando 3.146.261 sacas embarcadas, contra 2.850.246 sacas no mesmo dia de outubro. Até o mesmo dia 2 os pedidos de emissão de certificados de origem para embarque em novembro totalizavam 3.709.772 sacas, contra 3.883.412 sacas no mesmo dia do mês anterior.

Caratinga

Os serviços na lavoura cafeeira com as chuvas intensas na área rural estão entre plantio de novas lavouras, adubações e capinas. Com esfriamento dos preços, os cafeicultores jogam suas esperanças para o mês de janeiro, já que boa parcela reteve parte da colheita atrás de melhores preços.

Política

O prefeito Dr. Welington, nos bastidores da política, organiza sua base aliada na disputa da Câmara para tentar eleger o vereador Zé Cordeiro como presidente do legislativo. No primeiro mandato a base aliada do prefeito elegeu o vereador Cleon Coelho, agora articula em prol do nome de Zé Cordeiro.

Tite e Dr. Welington

O que tem em comum? O que se viu foi o treinador fazer um rodízio de jogadores para participar da Copa do Mundo do Catar. De modo é claro, mas tímido. Já o prefeito apoia a candidatura de Zé Cordeiro para que as lideranças políticas participem mais da gestão governamental, apoiando também a um rodízio na gestão parlamentar. Se Valtinho, Paulinho e Cleon participaram, tendo eles grandes números de mandatos, agora seria em tese, a vez de apoiar um novo nome. Mais participação da gestão pública. Agora fica a cargo dos vereadores decidirem. Para vencer é necessário de 9 votos, ou seja, 8 vereadores apoiando Zé Cordeiro para inteirar 9 votos.

Destaque do Ano

O DIÁRIO já está com listas de sondagem dos destaques do ano de 2022. São 32 categorias. Destacando profissionais e celebridades de Caratinga, região, do Estado e do mundo. Já foram revelados na Justiça, o promotor Juarez Serafim; na Policia Militar com cabo Wedmon e José Cordeiro foi o destaque do legislativo. E hoje tem mais!!!

Repercussão

Os destaques do DIÁRIO estão tendo repercussões bastante positivas nas redes sociais. Cabo Wedmon, homenageado na categoria Polícia Militar, encaminhou sua mensagem: “Agradeço imensamente ao Nosso Deus e a todos os meus superiores, colegas da corporação PMMG. Muito obrigado pelo prestígio e reconhecimento. Que Deus continue abençoando toda a equipe.

Destaque Polícia Civil

A Polícia Civil também é homenageada pelo DIÁRIO. Nos últimos anos, a PC já esteve representada por Márcio Rodrigues (2011), Nayára Travassos (2012), Dagmar Calais (2013), Whesley Adriano (2014), Márcio Pacheco (2015), Almir Lugon (2016), Afrânio Marcos (2017), Ronaldo Silva (2018), Ivan Sales (2019 e 2021), Alfredo Serrano (2020). Em 2022, nosso homenageado é o delegado Sávio Moraes.

Sávio Moraes

Sávio Assis Machado Moraes é natural de Coronel Fabriciano, casado, pais de dois filhos, responsável pela Delegacia de homicídios e pela Delegacia de Bom Jesus do Galho. Atuação destacada na Operação Difusão Vermelha, que desarticulou grupo criminoso investigado por homicídios na região. Um suspeito foi preso nos EUA. Ele já está há quase quatro anos na Polícia Civil de Minas Gerais, mas já foi papiloscopista no Rio de Janeiro e escrivão no Espírito Santo.

Destaque Cultura

Na categoria Cultura, muitos foram os homenageados, sendo Paulo Vieira (2011), Edra (2012), Américo Galvão Neto (2013), Vinicius Faria (2014), Camilo Lucas (2015). Luana Bittencourt (2016), Marilene Godinho (2017), Marcelo Robocop (2018), Simone Leitão (2019), Marko Santana (2020) e o coletivo de cineastas Artecine (2021). Esse ano o destaque vai para a Casa Viva Meraki, fundada por Bia Mussi.

A Casa Viva Meraki, situada à Rua Maria Rezende, 211, centro, tem o papel de proporcionar por meio da arte e da cultura, um espaço inclusivo de acolhimento, despertando o autoconhecimento. Em agosto, o espaço comemorou cinco anos de história com aplicação de oficinas artísticas/culturais para crianças e adolescentes; de teatro, dança, culinária, horta, capoeira e artes manuais. Esta semana, para fechar 2022 com chave de ouro, a Meraki está realizando uma grande Festa da Poesia com muita cultura no Casarão das Artes. Parabéns, Bia! Parabéns a todos que fazem parte da Casa Viva Meraki!

Destaque Esporte

O esporte de Caratinga é sempre muito atuante. O DIÁRIO já homenageou Leandro Viana (2011), Rafael Tobias (2012), Santa Cruz Futebol Clube (2013), Maryana Pedroso (2014), Rodrigo Ribeiro (2015), MicaO (2016), Clayton Rocha (2017), Ana Laura (2018), Marcos Toledo (2019), Vitor Carvalho (2020) e Basca (2021). Em 2022, a homenageada é Marina Pires.

Marina Pires já foi estagiária de Educação Física da Funcime e é diretora da Liga Caratinguense de Desportos. Juventude, dinamismo e competência. Principal responsável pela Departamento Técnico de todas as competições da LCD, campeonatos sub-11, 13, 15 e 17, além do adulto. Ainda promoveu depois de alguns anos, a edição da Copa da Amizade de Futsal. Movimentou times de Caratinga, Governador Valadares, Ipatinga e Vila Velha/ES, que aqueceu o comércio e a rede hoteleira da cidade.

Natal Iluminado

Dr. Welington vem recebendo vários elogios pelo Natal iluminado de Caratinga. Esse ano de 2022 os enfeites na praça Cesário Alvim ficaram ainda melhores que 2021, o que rendeu elogios ao prefeito.

Comércio

Por outro lado, se os enfeites enchem os olhos das crianças e dos adultos que visitam a praça Cesário Alvim, também enchem os olhos dos comerciantes, que veem a cidade cada vez mais atrativa para os clientes no Natal. Se antes perdíamos de 7 a 1 para os shopping centers de Ipatinga e Governador Valadares, hoje a região já procura mais o comercio de Caratinga em busca de novos artigos e, é claro, do espírito natalino.

Secretário Destaque

O DIÁRIO já indicou vários nomes que destacaram como secretário municipal. Nomes como Lívia Maria de Siqueira e Raquel Carvalho na gestão de Marco Antônio; Dr. Giovanni e Pedro Lomar na primeira gestão de Dr. Welington. No ano passado Coronel José Carlos, no Meio Ambiente. Esse ano o escolhido é o secretário de Desenvolvimento Econômico Humphrey Lima.

O secretário Humphrey Lima, do Desenvolvimento Econômico de Caratinga, que articulou junto ao prefeito Dr. Welington maior investimento no Natal Iluminado para atrair mais turismo, fomentar o comércio e trazer o espírito natalino na cidade. Parabéns Humphrey, este ano você é o destaque do DIÁRIO.