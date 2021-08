VI Conferência Municipal de Assistência Social é realizada em Santa Bárbara do Leste

SANTA BÁRBARA DO LESTE – Na última sexta-feira (20) aconteceu em Santa Bárbara do Leste a VIª Conferência Municipal de Assistência Social. Segundo a secretária municipal de Assistência Social, Karlita Correa, as conferências acontecem a cada dois anos e dessa vez, foi necessário realizar o evento com público restrito, em decorrência da pandemia.

Karlita ressaltou que, durante a Conferência, foram estudados temas de cinco diferentes eixos e com base no estudo, os participantes definiram propostas, as quais serão encaminhadas para o Conselho Estadual de Assistência Social, com o objetivo de contribuir efetivamente para o desenvolvimento de novas Políticas Públicas voltadas para a Assistência Social no Estado e no país.

A prefeita Wilma Pereira agradeceu a todos os participantes e destacou a força da Assistência Social no município que, de forma efetiva, garante os direitos sociais e cria oportunidades para os moradores. Segundo a Prefeita, Santa Bárbara do Leste tem se tornado referência nesse setor e, desde 2017, tem sido implementadas diversas ações com o objetivo de levar conhecimentos para moradores da zona urbana e da zona rural através da realização de dezenas de Oficinas de Geração de Renda.

Segundo a vice-prefeita Beth Leles, através dessas Oficinas, os participantes aprendem a executar atividades lucrativas que podem impactar diretamente na economia familiar, reforçando a importância de uma Assistência Social efetiva junto à comunidade.

Além das definições voltadas para a Conferência, houve também uma Palestra ministrada pela Assistente Social, Valéria Viana, com o tema: “Direito do povo e dever do Estado, com financiamento público para enfrentar as desigualdades e garantir proteção social”.

