Varejo + Experience vai preparar o comércio para vendas de Natal em Caratinga

Capacitação gratuita do Sebrae Minas será realizada na faculdade Doctum, na terça-feira (21), às 19h

CARATINGA- Para apoiar os empreendedores de Caratinga a impulsionarem as vendas de fim de ano, o Sebrae Minas vai promover o Varejo + Experience de Natal. Será no dia 21 de novembro, no prédio da faculdade Doctum. A capacitação gratuita tem vagas limitadas. São parceiros da ação: Sicoob Credileste, rede de ensino Doctum, Instituto Cenibra e CDL.

Os participantes vão aprender sobre a importância de proporcionar uma boa experiência ao cliente para gerar fidelização, em uma palestra que será ministrada pelo marqueteiro e especialista em e-commerce, Cristiano Alves. Outro convidado será o especialista em gestão e professor acadêmico Fabrício Medeiros que vai ensinar técnicas que podem alavancar as vendas no período natalino.

Com cerca de 9,4 mil pequenos negócios, o comércio de Caratinga tem participação fundamental na economia local. “A quantidade significativa de empresas nos motiva a organizar ações para capacitar os empreendedores, especialmente, durante datas festivas, como o Natal, quando as lojas devem estar prontas para receber bem os clientes”, pontua a analista do Sebrae Minas Mirelly Cotta.

SERVIÇO

Varejo + Experience de Natal

Data: 21/11 (terça-feira)

Horário: 19h

Local: Faculdade Doctum: R. João Pinheiro, 147 – Centro, Caratinga

Inscrições gratuitas: https://www.sympla.com.br/evento/prepara-gastronomia-em-caratinga/2189263