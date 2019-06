Tiro Prático traz resultados para Caratinga

DA REDAÇÃO- A 3ª etapa Online de Tiro Rápido de Precisão (TRP), Saque Rápido (SR) e NRA aconteceu entre os dias 30 de maio e 2 de junho, no clube Náutico Alvorada. O Programa Bolsa Atleta da Prefeitura de Caratinga esteve representado no tiro prático por Edson Firmino Gomes e Herilberto Pereira. Lorena Alves Firmino Gomes também faz parte da equipe, no entanto, não participou desta competição.

Edson Firmino ficou em 15° lugar na modalidade (TRP) disputando pelo Mineiro e 10° pelo Regional. Na modalidade (NRA) pelo regional ficou em 13° lugar. Herilberto Pereira disputando pelo Mineiro na modalidade NRA (categoria revólver Sênior), conquistou o 1° lugar; na modalidade TRP (revólver Sênior), 3° lugar e na modalidade (Saque Rápido Sênior), o 2° lugar.