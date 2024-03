Tio mata dois sobrinhos que traficavam drogas na casa de sua mãe na região de Belo Horizonte

Um homem de 50 anos foi preso suspeito de assassinar dois sobrinhos, de 20 e 22 anos, em Raposos, na Grande BH, na noite dessa quarta-feira (27). De acordo com a Polícia Militar (PM), as vítimas vendiam drogas, há 1 ano, na casa da avó e mãe do autor, que não aceitava a situação. Na noite passada, ele pegou um revólver calibre 22 e atirou na cabeça dos dois sobrinhos, que foram socorridos, mas morreram no hospital.

Depois do crime, o tio foi agredido por moradores, se escondeu em um matagal e se entregou para a polícia posteriormente. Ele alegou que a mãe, de 70 anos, estava muito incomodada com a venda de drogas na casa dela e chegou a passar mal algumas vezes por isso.

Os dois irmãos tinham passagem por receptação, uso e consumo de drogas. O tio deles não tinha registro policial. A arma usada no crime não foi encontrada. (Via @itatiaiaoficial )