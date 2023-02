SURTO DE DENGUE EM DOM MODESTO

Prefeitura afirma que coletou várias amostras de pacientes com suspeita para a doença e que realiza tratamento focal para identificar e eliminar os criadores do Aedes Aegypti

CARATINGA- Ao longo das últimas semanas, a Vigilância Epidemiológica realizou a coleta de várias amostras de material biológico de pacientes com a suspeita de Dengue no distrito de Dom Modesto, em Caratinga, para análise laboratorial junto a Fundação Ezequiel Dias. A informação foi confirmada pela prefeitura.

De acordo com o executivo, está sendo realizado tratamento focal para identificar e eliminar os criadores do Aedes Aegypti. Também foi realizado bloqueio de transmissão com objetivo de eliminar o mosquito em sua fase adulta e através da pesquisa Vetorial Especial que tem como objetivo, eliminar o mosquito na fase de larvas, além da utilização de equipamentos de Ultra baixo Volume (UBV), o conhecido “fumacê” buscando eliminar o mosquito na fase adulta.

Por meio de nota, a Prefeitura de Caratinga ainda informou que foram eliminados durante as ações dos agentes de Combate a Endemias, “centenas e mais centenas de criadouros do mosquito na localidade”. “Assim, acreditamos que após a execução dessas diversas ações, teremos uma queda significativa nos casos notificados das Arboviroses no distrito de Dom Modesto. Lembrando que somente com a ajuda da população no sentido de fazer a vistorias em suas residências e eliminar os focos e locais e recipientes que podem acumular água e servir de criadouro para o Aedes Aegypti”, finaliza.