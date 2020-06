Sobe para 57 o número de infectados por covid-19 em Caratinga

CARATINGA- Subiu para 57 o número de infectados por covid-19 em Caratinga. Ontem foram confirmados seis novos casos sendo duas mulheres de 20 e 47 anos de idade, residentes no distrito de São João do Jacutinga; e três mulheres com idades de 55, 48 e 33 anos e um homem com idade de 55 anos, residentes no Bairro Santa Zita, Bairro Esplanada e Bairro Nossa Senhora Aparecida.

Foram contabilizados até às 17h26 desta terça-feira (9), 654 casos notificados, 533 descartados e 64 casos seguem em investigação. 12 pacientes estavam internados, três óbitos foram confirmados e cinco óbitos descartados. 18 pacientes já foram curados do novo Coronavírus.