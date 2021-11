Semana Global de Empreendedorismo terá atividades gratuitas em Caratinga e região

O movimento, que acontece entre os dias 8 e 14 de novembro, terá como foco os empreendedores impactados pela pandemia

CARATINGA – A 14ª Semana Global do Empreendedorismo (SGE), maior evento mundial de mobilização empreendedora, está com inscrições abertas para centenas de atividades gratuitas de capacitação e orientação que serão promovidas, em todo país, de 8 a 14 de novembro. O Sebrae coordena a SGE no Brasil e vai oferecer cursos, seminários, palestras, oficinas e outras ações, presenciais e on-line, com a expectativa de atender milhares de pessoas, especialmente as que começaram a empreender durante a pandemia, movidas pela necessidade. Informações e inscrições pelo site empreendedorismo.org.br

O tema geral da SGE 2021 é Empreendedorismo e inclusão no contexto pós-pandemia. Por isso, as ações do Sebrae na SGE priorizam a disseminação de conhecimentos nas áreas de educação empreendedora, inovação, marketing e vendas, digitalização, acesso a crédito e gestão financeira, entre outros assuntos alinhados a uma nova realidade imposta pela pandemia.

Na região de Caratinga, serão ofertadas duas atividades gratuitas. No dia 10 de novembro será realizada a palestra “Logística e Política de Frete no Comércio Eletrônico”, a partir de 9h na Associação Comercial e Industrial de Caratinga (ACIC). O objetivo é levar para empreendedores, informações que promovam maior desenvolvimento no comércio eletrônico, que permitam maior agilidade no envio dos produtos. No dia 11 de novembro, a palestra “Sucesso a Arte de Realizar Sonhos” irá levar aos participantes, a importância da inteligência emocional na criação da marca pessoal e no empreendedorismo. A capacitação será realizada a partir das 19h no campus I do Centro Universitário de Caratinga (UNEC).

Aumento de empreendedores

De acordo com a Global Entrepreneurchip Monitor (GEM) 2020, principal pesquisa sobre empreendedorismo no mundo, o número de empreendedores em estágio inicial no Brasil alcançou a maior taxa dos últimos 18 anos (23,4%), somando 32,6 milhões de pessoas. Metade desses novos empreendedores abriu o negócio por necessidade. “Os novos empreendedores, principalmente os mais vulneráveis, como as mulheres e os jovens entre 18 e 24 anos, de baixa renda e escolaridade, são os que precisam de mais atenção. Por isso, eles estão sendo priorizados na programação da SGE deste ano”, destaca Marden Magalhães, diretor de Operações do Sebrae Minas.

BOX

Serviço

Palestra “Logística e Política de Frete no Comércio Eletrônico”

Data: 10 de novembro

Horário: 9h

Local: Associação Comercial e Industrial de Caratinga (ACIC) – R. Cel. Antônio da Silva, 100 – Salatiel

Inscrições: ACIC e Correios de Caratinga

Informações: (33) 3321- 6829

Gratuita

Palestra “Sucesso a Arte de Realizar Sonhos”

Data: 11 de novembro

Horário: 19h

Local: UNEC I Av. Moacir de Matos, 49 – Centro – Caratinga

Público-alvo: alunos da UNEC

Inscrições: (33) 3321- 6829