Saúde promove testagem de hepatites virais no Santa Cruz

CARATINGA- Como parte das ações do julho Amarelo, o Serviço de Atenção Especializada (SAE) realizou na manhã desta sexta-feira (28), Dia Mundial de Conscientização e Combate às Hepatites Virais, uma ação de testagem de hepatites virais. A equipe do Serviço de Atendimento Especializado (SAE) esteve na Praça Marta Carli, no Bairro Santa Cruz, das 8h às 14h. Para se testar o paciente precisava apresentar documento de identidade com foto e cartão do SUS. Menores de idade deviam estar acompanhados pelos pais ou responsáveis.

O “Julho Amarelo” é uma campanha dedicada ao combate às hepatites virais. “Durante o mês de julho, todas as unidades de saúde de Caratinga estão desenvolvendo diversas atividades alusivas ao tema da campanha, como oferta de testes rápidos que podem detectar as infecções do tipo B ou C, além de atendimento médico, vacinação, palestras sobre a temática, distribuição de preservativos, aferição de pressão entre outros serviços de saúde”, destacou a Secretaria.

A campanha é importante para reforçar os cuidados com as hepatites virais e incentivar a vacinação e a testagem para diagnóstico precoce e tratamento adequado das hepatites, “doenças silenciosas que se não tratadas a tempo podem causar sérios problemas à saúde como cirrose ou câncer hepático e, até mesmo, levar à morte”, alertou.

Por se tratar de infecções que atingem o fígado, as hepatites virais podem causar alterações leves, moderadas ou graves nos indivíduos. “Essas infecções podem ser silenciosas e não apresentarem sintomas, mas sinais de cansaço, febre, mal-estar, tontura, enjoo, vômitos, dor abdominal, pele e olhos amarelados, urina escura e fezes claras, podem denunciar a presença de algum tipo de hepatite”, reforçou a Secretaria.