Sapucaia sedia Circuito El Shaday 2022

CARATINGA- A busca pela saúde e qualidade de vida tem feito as pessoas procurarem pela prática de algum esporte. A edição desse ano do Circuito El Shaday, no distrito de Sapucaia mostrou toda a animação e força de vontade dos praticantes de Trail Run (corrida em estradas de terra e/ou trilhas) e Mountain Bike (ciclismo em terrenos irregulares) de diversas cidades da região.

O evento esportivo reuniu 359 atletas, sendo 159 disputando pelo Mountain Bike e 200 pelo Trail Run. “Tivemos alguns imprevistos durante o evento, mas isso serve muito como aprendizagem. Agradeço a cada atleta presente e peço desculpa para aqueles que não tiveram uma experiência bacana. Reuni minha equipe e vamos mudar algumas formas de trabalhar para que cada atleta possa dar o seu melhor e se sentir à vontade nos eventos que a gente organizar de agora pra frente”, disse o atleta e organizar do evento, Bruno El Shaday.

CLASSIFICAÇÃO

Geral Masculino Trail Run

1°- Rafael Tobias Rodrigues de Oliveira- Caratinga

2º- Arthur Welington da Silva Teixeira- Inhapim

3º- Diego Praça Maciel- São João do Manhuaçu

Geral Feminino Trail Run

1°- Roselânia Valentim- Manhuaçu

2º- Ana Flávia Gomes Teixeira- Ipatinga

3º- Flávia Luciléia Ferreira Rodrigues- Santa Bárbara do Leste

Geral MTB Feminino

1°- Soraya Soares Oliveira de Moraes- Carlos Chagas

2º- Zelina Rocha Belizário- Caratinga

3º- Larissa Gonçalves Felipe- Caratinga

Geral MTB Masculino

1°-Igor do Nascimento Castro- Manhuaçu

2º- Diogo do Nascimento Castro- Manhuaçu

3º- Gustavo Vilela Júnior- Caratinga