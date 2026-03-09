SAMU e equipe de Santana do Manhuaçu realizam parto na unidade de saúde

Um parto inesperado mobilizou equipes de saúde na manhã deste sábado (8), quando um bebê nasceu no Pronto Atendimento de Santana do Manhuaçu momentos antes de uma transferência para o Hospital César Leite, em Manhuaçu.

A equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) havia sido acionada para realizar a transferência de uma gestante que estava em trabalho de parto. No entanto, ao chegarem à unidade de saúde, os socorristas perceberam que o parto evoluía rapidamente.

Diante da situação, o nascimento aconteceu no próprio pronto atendimento, às 8h20. O bebê, um menino, nasceu pesando 3,990 kg e chamou a atenção por ter vindo ao mundo empelicado, condição rara em que o recém-nascido nasce ainda envolvido pela bolsa amniótica.

Após o parto, mãe e filho, moradores de Manhuaçu,receberam os primeiros cuidados na unidade e, em seguida, foram encaminhados ao Hospital César Leite, onde permanecem bem. A mãe solicitou que não fosse divulgada sua fotografia e nome.

O parto foi acompanhado exclusivamente por mulheres, com a atuação conjunta das equipes do SAMU e do Pronto Atendimento de Santana do Manhuaçu.

Pela equipe do SAMU (USB Santana do Manhuaçu) participaram a técnica de enfermagem Maria Clara e a condutora socorrista Lucimere Pinel. Já pelo Pronto Atendimento, atuaram a enfermeira Leidiana Bahia, as técnicas Tamires e Júlia, além da médica Isadora.

Fonte: Portal Caparaó