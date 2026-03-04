Projeto “Saberes de Resistência” fortalece tradição afro-mineira em Inhapim

INHAPIM – A cultura afro-mineira ganha novo impulso com o projeto Saberes de Resistência, iniciativa da Associação Tá no Sangue – Ponto de Cultura Tá no Sangue, com apoio da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura (PNAB) em Minas Gerais.

A proposta tem como foco a capacitação de mestres e mestras da cultura afro-brasileira, valorizando saberes tradicionais, fortalecendo manifestações culturais e reconhecendo o papel desses guardiões da memória na preservação da identidade cultural e na transmissão de conhecimentos ancestrais.

Formação em ciclos

De acordo com o produtor cultural Lyzandro Cardoso, o projeto será desenvolvido em três ciclos formativos, voltados à qualificação técnica, ao acesso às políticas culturais e ao fortalecimento institucional dos fazedores de cultura.

A coordenadora Imaculada Silva, conhecida como Tia Ladinha, ressalta a importância da estruturação das ações culturais. “A cultura popular não pode sobreviver apenas da memória — precisa de estrutura e políticas públicas”, afirma.

Para a produtora cultural Magaly Mello Dias, a iniciativa também amplia oportunidades. “É preciso garantir oportunidades para quem mantém viva a tradição cultural”, pontua.

Além da formação, o projeto prevê encontros de intercâmbio entre mestres e ações de registro das práticas tradicionais, ampliando a visibilidade das expressões afro-mineiras no estado.

Primeiro ciclo

O primeiro ciclo formativo será realizado no dia 7 de março, às 14h, na Biblioteca Pública Municipal Joaquim Campos de Miranda, em Inhapim.

As inscrições são exclusivas para mestres, mestras e fazedores de cultura afro-mineira e podem ser feitas por meio de plataforma digital.

Valorização cultural

A Associação Tá no Sangue atua na valorização da cultura afro-brasileira, no fortalecimento comunitário e na promoção de ações culturais e formativas, consolidando-se como referência no incentivo às tradições e à identidade cultural afro-mineira na região.