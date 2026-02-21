Ponte sobre o Rio Caratinga entra em programa estadual de inspeção e reforço estrutural

Edital de R$ 64 milhões do DER-MG inclui estrutura na MG-425 e outras 20 pontes no Vale do Aço, com foco na segurança viária

CARATINGA – A ponte sobre o Rio Caratinga, localizada na rodovia MG-425, está entre as estruturas que serão contempladas pelo novo programa estadual de inspeção, recuperação e reforço estrutural lançado pelo Departamento de Estradas de Rodagem de Minas Gerais (DER-MG). A iniciativa prevê investimentos estimados em R$ 64 milhões e inclui pontes, viadutos e passarelas em diversas regiões do estado.

Além de Caratinga, o pacote contempla estruturas em municípios próximos como Bom Jesus do Galho, Mesquita, São José do Goiabal, Belo Oriente, Açucena, Dionísio, Naque, Pingo-d’Água e Córrego Novo, totalizando 20 obras de arte especiais na região do Vale do Aço e entorno.

O edital de concorrência pública foi aberto na última quarta-feira (11) e a sessão para abertura das propostas está marcada para o dia 13 de abril, às 9h30. A empresa vencedora será responsável por realizar inspeções técnicas detalhadas e elaborar projetos de recuperação e reforço estrutural. O contrato terá duração de 60 meses.

Segurança e prevenção

Minas Gerais possui atualmente mais de 1.700 pontes, viadutos e passarelas sob responsabilidade do DER-MG. As inspeções são exigidas por normas técnicas nacionais e têm como objetivo avaliar as condições estruturais e identificar a necessidade de intervenções preventivas ou emergenciais.

Segundo o diretor-geral do DER-MG, Matheus Novais, o programa representa um avanço importante na política de segurança viária. “Esse edital fortalece a cultura da prevenção. Ao investir em inspeções técnicas regulares e em projetos prontos para intervenções emergenciais, o Governo de Minas garante mais previsibilidade, mais eficiência e, principalmente, mais segurança para quem trafega pelas rodovias mineiras todos os dias”, afirmou.

Tipos de inspeção

O contrato prevê três modalidades de avaliação:

-Inspeção Cadastral e Rotineira: utilizada quando não há registro atualizado da estrutura ou houve alterações;

-Inspeção Rotineira: acompanhamento periódico para verificar o surgimento ou evolução de falhas;

-Inspeção Extraordinária: aplicada quando há indícios de risco estrutural.

Impacto para a região

A inclusão da ponte sobre o Rio Caratinga no programa representa um reforço na segurança da infraestrutura rodoviária local, especialmente em uma via estratégica para o deslocamento regional.

Com o levantamento técnico detalhado, o DER-MG pretende mapear o estado de conservação das estruturas, priorizar investimentos e garantir maior segurança aos motoristas que utilizam as rodovias mineiras diariamente.

A expectativa é que, com inspeções regulares e projetos já preparados, o Estado tenha mais rapidez na execução de obras emergenciais e na preservação do patrimônio rodoviário.

BOX

Estruturas contempladas na região de Caratinga e Vale do Aço

O programa estadual de inspeção inclui pontes localizadas em rodovias estratégicas que atendem diretamente Caratinga e municípios vizinhos. Entre elas, destacam-se:

Açucena

Duas pontes na LMG-758 sobre o ribeirão Travessão

Três pontes na LMG-789 sobre o rio Santo Antônio

Belo Oriente

LMG-758 sobre o ribeirão do Galo

LMG-758 sobre o rio Santo Antônio

LMG-789 sobre o córrego do Pinguela

Bom Jesus do Galho

MG-329 sobre o ribeirão Sacramento

MG-329 sobre o ribeirão do Galho

Caratinga

MG-425 sobre o rio Caratinga

Córrego Novo

LMG-759 sobre o ribeirão do Óculos

Dionísio

LMG-760 sobre o ribeirão Mombaça

Mesquita

Duas pontes na MG-232 entre Mesquita e Santana do Paraíso, sobre córrego do Macaco

Naque

LMG-789 sobre o ribeirão Gama

Pingo-d’Água

LMG-759 sobre o rio Sacramento

LMG-759 sobre o ribeirão do Óculos

São José do Goiabal

MG-320 sobre o ribeirão Onça Grande LMG-760 sobre o córrego Preto