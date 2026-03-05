Inscrições em Manhuaçu e outras 23 Unidades para o Mutirão das Famílias 2026 terminam nesta sexta-feira (6)

As inscrições para o Mutirão das Famílias 2026, que será realizado em Belo Horizonte e em outras 23 Unidades no interior do estado terminam nesta sexta-feira (6). A iniciativa prioriza métodos alternativos de solução de conflitos, incentivando o diálogo e a participação ativa das pessoas nas decisões que envolvem suas famílias.

As inscrições podem ser feitas até 6 de março nas Unidades da DPMG participantes: Barbacena, Belo Horizonte, Betim, Brasília de Minas, Caratinga, Conceição do Mato Dentro, Conselheiro Lafaiete, Guanhães, Guaxupé, Ibirité, Ituiutaba, Janaúba, Januária, Manhuaçu, Matias Barbosa, Nova Serrana, Ouro Branco, Paracatu, Resende Costa, São Francisco, Teófilo Otoni, Uberlândia e Vespasiano.

Destinado principalmente a cidadãos de baixa renda que necessitam de atendimento jurídico gratuito, o mutirão busca ampliar o acesso à justiça e promover soluções mais rápidas e humanizadas para conflitos familiares.

Entre os dias 16 e 20 de março, defensoras e defensores públicos conduzirão sessões de conciliação voltadas à resolução consensual de demandas do Direito de Família. Serão atendidos casos como reconhecimento ou dissolução de união estável, divórcio, guarda de filhos e definição de alimentos. As sessões poderão ocorrer de forma virtual, híbrida ou presencial, conforme a necessidade das pessoas interessadas.

Realização

O Mutirão das Famílias é uma iniciativa da Defensoria Pública de Minas Gerais, promovida por meio da Coordenadoria Estadual dos Centros de Conciliação e Mediação, da Coordenadoria de Projetos, Convênios e Parcerias (CooProC) e das Unidades participantes.

Fonte: Projeto Caparaó