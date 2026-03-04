Facebook Instagram Youtube Twitter

Governo de Minas firma acordo com Sebrae Minas no âmbito da Reparação do Rio Doce

Estão previstas capacitações, mentorias, oficinas e consultorias para empreendedores de 38 municípios atingidos pelo rompimento da Barragem de Fundão

 

DA REDAÇÃO – O Governo de Minas, por meio da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico de Minas Gerais (Sede-MG), e o Sebrae Minas formalizaram um Protocolo de Intenções para o cumprimento de parte das iniciativas estaduais previstas no Novo Acordo de Reparação do Rio Doce (Acordo Judicial STF – PET 13.157/DF).

O documento foi assinado nesta segunda-feira (2/3), na sede do Sebrae Minas, pela secretária de Estado de Desenvolvimento Econômico, Mila Corrêa da Costa, e pelo presidente do Conselho Deliberativo do Sebrae Minas, Marcelo de Souza e Silva.

O protocolo prevê a celebração de um convênio com iniciativas voltadas ao fortalecimento dos pequenos negócios e ao apoio a empreendedores de 38 municípios mineiros inseridos na Bacia Hidrográfica do Rio Doce, que sofreram os impactos mais severos do rompimento da Barragem de Fundão. A medida integra as ações de reparação dos danos materiais causados pelo desastre ocorrido, em novembro de 2015, no município de Mariana.

“Estamos transformando o Novo Acordo de Reparação do Rio Doce em ações concretas que irão impactar diretamente a vida das pessoas, no caso, daquelas que empreendem, geram riquezas e empregos. Ao fortalecer os pequenos negócios dos 38 municípios atingidos, contribuímos para uma reparação que vai além do aspecto material, criando oportunidades e reconstruindo perspectivas de futuro para a região”, celebra a secretária de Estado de Desenvolvimento Econômico, Mila Corrêa da Costa.

 

Acordo de Reparação do Rio Doce

O plano de trabalho prevê a realização, até 2030, de capacitações, oficinas, mentorias e consultorias para pequenos negócios e empreendedores informais. Também estão previstas a realização de feiras, encontros e rodadas de negócios para ampliar o acesso a mercados, e o fortalecimento dos Arranjos Produtivos Locais (APLs) da região.

“Empreendedores e gestores públicos locais podem contar com o nosso compromisso nesse esforço de reparação do Rio Doce. Sabemos de nossa responsabilidade à frente desse trabalho, que é primordial para a recuperação e sustentabilidade dos pequenos negócios e o fortalecimento das economias desses municípios”, afirma Marcelo de Souza e Silva, presidente do Conselho Deliberativo do Sebrae Minas.

