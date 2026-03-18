De dentro da cadeia: preso manda executar rivais e comanda tráfico

DA REDAÇÃO- O DIÁRIO teve acesso a vídeos que trazem à tona diálogos envolvendo a atuação de organizações criminosas na região de Dom Cavati. As imagens mostram um jovem , agora condenado pela Justiça, comandando o tráfico de drogas e ordenando execuções para a cidade de Dom Cavati, mesmo estando dentro de um presídio em Governador Valadares.

Nos registros, o detento aparece realizando chamadas de vídeo e dando ordens diretas a comparsas, incluindo menores de idade. Em um dos trechos mais impactantes, ele determina a execução de um alvo específico no município.

“Estou mandando vocês pra lá, vou colocar uma arma na mão de vocês e eu quero que vocês estourem a cabeça dele. Não é para você dar tiro em parede dos outros, senão você vai arrumar ‘K.O’ comigo”, afirma durante a gravação.

De acordo com o material obtido, as ordens incluíam a ocupação de áreas estratégicas da cidade, indicando uma atuação organizada e coordenada, mesmo a partir do ambiente prisional.

Condenação recente

O caso ganha ainda mais relevância após decisão do Tribunal do Júri da Comarca de Inhapim, realizada na última segunda-feira (16 de março). O acusado foi condenado a mais de 57 anos de prisão.

Ele foi considerado culpado pelos crimes de dupla tentativa de homicídio qualificado, tráfico de drogas, associação para o tráfico e corrupção de menores.

Segundo a denúncia apresentada pelo Ministério Público, os crimes estão diretamente ligados à atuação de uma organização criminosa voltada ao tráfico de entorpecentes em Dom Cavati.

Tentativa de homicídio

As investigações apontam que, no dia 5 de março de 2025, duas pessoas foram alvo de uma tentativa de homicídio no bairro Morro da Espanha. A ação estaria relacionada à disputa pelo controle do comércio ilegal de drogas na região.

Ainda conforme apurado, o crime foi motivado por razões consideradas torpes e executado com o uso de recursos que dificultaram a defesa das vítimas — circunstâncias que contribuíram para a condenação por homicídio qualificado na forma tentada.

Envolvimento de menores

Outro ponto destacado no processo foi a participação de um adolescente nas ações criminosas, o que resultou na condenação adicional por corrupção de menores.

As investigações também confirmaram que o réu integrava uma associação criminosa estruturada, mantendo ligação com outros envolvidos no tráfico e na execução de crimes violentos na região.