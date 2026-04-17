Cresol celebra encerramento do Programa Potencializa Elas em Santa Clara (RJ)

Iniciativa que reuniu mais de 40 mulheres, consolidou uma jornada de aprendizado, conexão e fortalecimento do protagonismo feminino

No sábado, 28 de março, o distrito de Santa Clara (RJ) viveu um momento de celebração e reconhecimento. Chegou ao fim a jornada do Potencializa Elas, programa realizado pela Cresol em parceria com o Sebrae, Hyperion e Sescoop.

O encontro de encerramento reuniu mais de 40 mulheres da comunidade, marcando a conclusão de um ciclo focado no desenvolvimento pessoal e profissional das participantes.

Ao longo dos módulos, as mulheres mergulharam em temas como autoconhecimento, liderança e comunicação assertiva. O que começou como uma proposta de capacitação transformou-se em uma rede sólida de apoio e troca de experiências. No evento final, o clima era de conquista: cada participante pôde refletir sobre sua evolução e sobre como as ferramentas adquiridas impactarão suas trajetórias no empreendedorismo, na família e na sociedade.

Para a Cresol, o sucesso desta edição em Santa Clara reafirma o compromisso da cooperativa com o desenvolvimento regional e o interesse pela comunidade. Mais do que oferecer soluções financeiras, a Cresol investe no capital humano, acreditando que o fortalecimento das mulheres é um motor direto para a prosperidade local.

“Ver a casa cheia com mais de 40 mulheres engajadas mostra que Santa Clara tem um potencial enorme. O Potencializa Elas não termina aqui; ele se desdobra agora em cada negócio liderado por elas e em cada nova atitude que tomarão em suas comunidades”, destaca o vice-presidente da Cresol Minas Gerais, Marco Aurélio de Lima.

O encerramento foi marcado por depoimentos emocionantes e pela certeza de que os laços criados durante o programa continuarão rendendo frutos. Com o fim desta etapa, a Cresol reforça sua missão de estar ao lado das pessoas que transformam a realidade ao seu redor, impulsionando sonhos e celebrando a força feminina.