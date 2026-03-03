Comarcas de Itanhomi, Tarumirim e Inhapim recebem visitas técnicas da 3ª Vice

INHAPIM – A 3ª Vice-Presidência do Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJMG) realizou, nos dias 24, 25 e 26/2, visitas técnicas presenciais aos Centros Judiciários de Solução de Conflitos e Cidadania (Cejuscs) das Comarcas de Itanhomi, Tarumirim e Inhapim.

As visitas da equipe da Coordenação de Apoio ao Tratamento Adequado de Conflitos (Cotac) objetivaram conhecer as instalações, os fluxos adotados, bem como prestar auxílio aos trabalhos realizados pelos Centros Judiciais.

Foram apresentadas as boas práticas desenvolvidas em outras unidades e prestado auxílio na rotina administrativa e na padronização de movimentações processuais e pré-processuais e de audiências realizadas pelos Cejuscs, além do registro adequado dos dados estatísticos.

Itanhomi

Coordenado pelo juiz Marco Anderson Almeida Leal, o Cejusc da Comarca de Itanhomi recebeu, no dia 24/2, a equipe da 3ª Vice-Presidência para acompanhar a dinâmica dos trabalhos e esclarecer as dúvidas apresentadas pela equipe local.

Tarumirim

Sob a coordenação da juíza Ana Paula Barreto Rodrigues, durante a visita do dia 25/2, a equipe do Cejusc da Comarca de Tarumirim buscou aprofundar o conhecimento sobre os fluxos de trabalho para otimizar o atendimento, especialmente no que concerne à tramitação de procedimentos pré-processuais, projetos e ações de cidadania.

Inhapim

No dia 26/2, no Cejusc da Comarca de Inhapim, coordenado pela juíza Larissa Teixeira da Costa, foram abordados pontos como a padronização de movimentações processuais e pré-processuais, o suporte em rotinas administrativas e o correto registro de dados estatísticos.

Além disso, foram compartilhadas diversas iniciativas bem-sucedidas implementadas por outros Centros Judiciais.

Visitas técnicas

Regulamentadas pela Portaria da 3ª Vice-Presidência nº 3940/2022, as visitas técnicas objetivam o fortalecimento dos serviços prestados pelos Cejuscs, como também a disseminação da Justiça Restaurativa (JR), conforme preconizado nos incisos XI e XIII, artigo 2º, da Portaria Conjunta nº 1373/PR/2022, que instituiu o Programa Justiça Eficiente (Projef 5.0).

Além das comarcas eleitas pela própria 3ª Vice-Presidência para acompanhamento, os juízes coordenadores dos Cejuscs que tenham interesse em receber visitas técnicas da equipe da Cotac podem fazer a solicitação pelo e-mail nupemec@tjmg.jus.br.

Diretoria Executiva de Comunicação – Dircom TJMG