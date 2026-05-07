No primeiro ano, a unidade de Camaçari vai operar no sistema SKD (Semi Knocked-Down), com montagem dos veículos localmente, mas com peças importadas da China. Durante este ano, está prevista a mudança para a produção nacional dos modelos com etapas como estampagem, soldagem e pintura, além da inclusão de um maior número de componentes fabricados no Brasil.

Nos próximos cinco anos também serão implantadas no estado baiano plantas voltadas ao processamento de lítio e ferro fosfato, insumos necessários para a fabricação das baterias utilizadas nos veículos elétricos e similares, o que facilitará o acesso às peças por clientes no território nacional.

Os executivos da BYD estiveram em Ipatinga há pouco mais de um mês. Visitas de potenciais clientes são corriqueiras na planta ipatinguense, para conhecimento do processo produtivo. A siderúrgica mineira é uma importante fornecedora de aços planos para a indústria automotiva nacional, com clientes como Toyota, Honda, Volkswagen e o Grupo Stellantis, controlador da Fiat.

Em entrevista ao jornal durante encontro com a imprensa na cidade do Vale do Aço, nessa quarta-feira (6/5), o presidente da Usiminas, Marcelo Chara, não tratou de um cliente específico, mas afirmou que a companhia está preparada para atender a demanda de qualquer montadora que tenha fábrica no país.