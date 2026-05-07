“Nós somos um fornecedor totalmente compromissado com a indústria do país e isso inclui todas as montadoras. Não é um tema de ‘origem de capitais’, negócios são negócios”, disse. “Toda companhia que precisar de aço em nosso país, estamos dispostos a fazer o nosso melhor desempenho para fornecê-lo. Isso é uma política totalmente aberta, não posso falar particularmente de um cliente, mas estamos preparados para fornecer todo requerimento de demanda que seja necessário no país”, completou.

Fonte: O Tempo