Montadora chinesa inaugurou fábrica no Brasil no final do ano passado
IPATINGA – A BYD visitou a planta industrial da Usiminas em Ipatinga, no Vale do Aço, segundos fontes revelaram ao jornal O TEMPO. A montadora chinesa iniciou no final do ano passado a sua produção de carros no Brasil, com a inauguração da fábrica em Camaçari (BA), na região metropolitana de Salvador, após investir R$ 5,5 bilhões.
A capacidade inicial de produção é de 150 mil veículos por ano, com expectativa de dobrar esse volume até 2030. Com a inauguração completa do complexo no Polo Petroquímico de Camaçari, a meta é alcançar a produção de 600 mil veículos por ano. A produção será destinada ao mercado interno e à exportação para toda a América do Sul.
No primeiro ano, a unidade de Camaçari vai operar no sistema SKD (Semi Knocked-Down), com montagem dos veículos localmente, mas com peças importadas da China. Durante este ano, está prevista a mudança para a produção nacional dos modelos com etapas como estampagem, soldagem e pintura, além da inclusão de um maior número de componentes fabricados no Brasil.
Nos próximos cinco anos também serão implantadas no estado baiano plantas voltadas ao processamento de lítio e ferro fosfato, insumos necessários para a fabricação das baterias utilizadas nos veículos elétricos e similares, o que facilitará o acesso às peças por clientes no território nacional.
Os executivos da BYD estiveram em Ipatinga há pouco mais de um mês. Visitas de potenciais clientes são corriqueiras na planta ipatinguense, para conhecimento do processo produtivo. A siderúrgica mineira é uma importante fornecedora de aços planos para a indústria automotiva nacional, com clientes como Toyota, Honda, Volkswagen e o Grupo Stellantis, controlador da Fiat.
Em entrevista ao jornal durante encontro com a imprensa na cidade do Vale do Aço, nessa quarta-feira (6/5), o presidente da Usiminas, Marcelo Chara, não tratou de um cliente específico, mas afirmou que a companhia está preparada para atender a demanda de qualquer montadora que tenha fábrica no país.
“Nós somos um fornecedor totalmente compromissado com a indústria do país e isso inclui todas as montadoras. Não é um tema de ‘origem de capitais’, negócios são negócios”, disse. “Toda companhia que precisar de aço em nosso país, estamos dispostos a fazer o nosso melhor desempenho para fornecê-lo. Isso é uma política totalmente aberta, não posso falar particularmente de um cliente, mas estamos preparados para fornecer todo requerimento de demanda que seja necessário no país”, completou.
Fonte: O Tempo