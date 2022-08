Regional LCD: Começou o show!

DA REDAÇÃO – Acabou a espera. Depois de dois anos sem ver a bola rolar no campeonato mais importante do nosso futebol regional, finalmente a galera matou saudade do certame promovido pela Liga Caratinguense de Desportos. Quatro jogos marcaram o retorno do Campeonato Regional.

Limoeiro 0 x 0 Fluminense do Sal

O estádio Dr. Maninho recebeu o primeiro clássico municipal do certame. O Limão Doido voltou a disputar a competição e pra muita gente está entre os favoritos. Do outro lado, o Tricolor do sal que recentemente conquistou a Copa Leste. Quando a bola rolou, o que se viu foi uma partida truncada, com Limoeiro tomando iniciativa e esbarrando na marcação forte do Fluminense. O placar não saiu do zero até o final.