REGIONAL Empresários e ciclistas São Sebastião do Anta realizam evento

SÃO SEBASTIÃO DO ANTA – O 2º Pedal aconteceu no último domingo (3) em São Sebastião do Anta. O evento registrou quase 300 inscrições.

Segundo os organizadores, o evento não recebeu nenhum apoio de órgão público, não cobrou inscrição e mesmo assim conseguiu juntar tantos ciclistas de São Sebastião do Anta e cidades circunvizinhas. Foram oferecidos café da manhã, almoço, medalhas e troféus para todos os participantes.

Os organizadores Raimundo e Diego Resende já anunciaram o próximo encontro para o dia 14 de abril de 2022, “pois a modalidade esportiva vem crescendo muito e isso tem contribuído bastante para o lazer, ação social e para a economia da cidade”.