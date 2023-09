Regional: Emoção até o último minuto

CARATINGA – A penúltima rodada da fase de classificação do Campeonato Regional teve jogos emocionantes até o finalzinho. Porém, infelizmente como acontece em praticamente todos campeonatos de futebol amador, equipes que não tem mais chances de classificação, acabam não comparecendo aos compromissos e perdendo por WO. Foi o que aconteceu em Santa Bárbara com a ausência do 1° de Maio para o confronto contra o Tubarão. A mesma situação aconteceu também em Piedade de Caratinga, o já eliminado Juca Antônio também não compareceu a campo para a partida diante da APEC. Assim, Santa Bárbara e Piedade foram declarados vencedores. Pelo placar de 3 a 0 em seus jogos.

Onde tivemos bola rolando, o grande público presente em Bom Jesus do Galho e estádio do Carmo em Caratinga, puderam assistir dois grandes jogos. No estádio Municipal Mário Tristão, a Associação de Bom Jesus recebeu o Fluminense do Sal. O Tricolor do bairro Aparecida começou muito bem abrindo vantagem de 2 a 0. Porém, o Lobo buscou uma recuperação incrível 3 virou o jogo para 3 a 2.

Esplanada 1×2 Vermelhense: Que jogão!

Quem esteve no estádio do Carmo para assistir o confronto entre Esplanada e Vermelhense, foi testemunha de um jogão que fez lembrar a época de ouro do nosso futebol amador. Mais uma vez a torcida alviverde fez seu papel e compareceu em massa a Grota. Em menor número, porém com muita confiança e fazendo barulho, a torcida alvirrubra também esteve no campo do Esplanada para incentivar seu time.

Quando a bola rolou, tivemos um jogo muito disputado com intensidade alta. Mas, o primeiro tempo terminou mesmo em zero a zero.

As equipes voltaram sem mudanças para a etapa complementar. O jogo ficou ainda mais pegado com os dois times em busca do gol. Depois de uma bola mal rebatida pela defesa verde, Michelzinho aproveitou a caída da bola, pegou de primeira de perna canhota, a bola foi no cantinho rasteiro, longe do alcance do goleiro João Pedro, abrindo o placar para os visitantes. Entretanto, a reação esplanadense não demorou, numa jogada de bola parada, o camisa 9 Vitinho subiu mais que toda a defesa vermelha e cabeceou com estilo para empatar o jogo. A partida continuou muito disputada, com os donos da casa buscando o gol da virada. Mas, quem acabou marcando outra vez foi o Vermelhense. O conhecidíssimo Juliano, que tinha acabado de entrar, aproveitou uma indecisão na defesa do Verdão dentro da pequena área, demostrando todo seu faro de gol, se jogou na bola de carrinho, tocou para o fundo do gol aos 48 minutos da etapa final. O jogo foi até os 52, mas, o alviverde não conseguiu empatar mais uma vez. Final, vitória do Vermelhense.

Esplanada: João Pedro, Lucas, Luiz Fernando, Branco, Rodrigues, Fábio, Gino (Maciel), Barbosa, André (Arthur), Vitinho, Cleitinho (Léo). Técnico: Fernando Bocão

Vermelhense: Goiaba, Lucas Mineiro, Daniel, Raí, Jadson, Micael, Edson, Michelzinho (Junão), Jefinho (Juliano), Caleb, Vitor Hugo (Vitinho). Técnico: Beto Corrêa.

Arbitragem: O trio vindo de Governador Valadares, comandado por Edmilson Pereira, foi escolhido para arbitrar o confronto, auxiliado por Ronaldo Rodrigues e Luiz Henrique Soares. Como todo jogo na Grota, não faltou pressão dos bancos e das torcidas. Demonstrando experiência com situações de pressão, não se deixou intimidar. Com boa presença física, acompanhando os lances de perto, marcava com convicção mesmo diante de contestações. Usou mais o diálogo que os cartões e não teve influência no placar final.

Rogério Silva