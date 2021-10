Rede de Notícias do Sindijori MG www.sindijorimg.com.br

Alunos podem optar por ensino online

O retorno das aulas municipais presenciais com 100% da capacidade foram autorizadas pela Prefeitura de Uberlândia para esta semana. A deliberação veio acompanhada de instruções e informações para que pais, alunos e funcionários continuem seguros com o retorno das atividades. O Município informou ainda que permanece facultativo aos pais a opção pela adesão ao ensino presencial. O ensino online continuará sendo oferecido para aqueles que optarem pela continuação das atividades remotas. Contudo, o ensino híbrido, que funcionava em sistema de rodízio com uma semana presencial e outra remota, será encerrado. (Diário de Uberlândia)

Prédio de cemitério será capela

Numa ação desenvolvida pelo Patrimônio Cultural de Santo Antônio do Aventureiro que tem como parceiros as secretarias municipais de Cultura e a de Obras e Serviços, está sendo restaurado um prédio existente no Cemitério Municipal de Santo Antônio do Aventureiro. Segundo informações de Débora Lamin, titular da Pasta da Cultura, o prédio estava em péssimo estado de conservação, desativado de suas funções, e depois de concluídas as obras de restauração abrigará uma Capela de Orações. (Além Parahyba – Além Paraíba)

Santuário promove concurso

Em homenagem ao mês das crianças, o Santuário Basílica Nossa Senhora da Piedade promove o concurso cultural “Santuário das Crianças”, com o tema Mãe Piedade, cuida dos nossos pequeninos. Serão avaliadas fotos publicadas no Instagram, que registrem as crianças em momentos de fé no Santuário Basílica Nossa Senhora da Piedade – Padroeira de Minas Gerais. O texto que acompanha a foto deve ter a hashtag #SantuariodasCriancas. A publicação da foto no Instagram deve ser feita até o próximo dia 31. As imagens serão avaliadas por uma comissão composta por especialistas em fotografia, comunicadores e padres do Santuário Basílica Nossa Senhora da Piedade. (Jornal Opinião – Caeté)

Recuperação de fonte luminosa

Continuando os serviços de recuperação e reparos nos espaços públicos de Itatiaiuçi, servidores da Prefeitura Municipal trabalharam nesta semana na manutenção da fonte luminosa da Praça Antônio Quirino da Silva, no Centro. Um dos cartões postais da cidade, a fonte foi construída durante a revitalização do espaço, na área reservada para eventos na lateral direita da Igreja de São Sebastião, e já passou por outros reparos do tipo. Desde sua inauguração, se tornou ponto de referência para os moradores, para fotos e observação, especialmente para as crianças, que se divertem com os jatos, além de tornar as ações realizadas no local mais bonitas. (Folha do Povo – Itaúna)

Ipatinga realiza novo LIRAa

A Secretaria de Saúde de Ipatinga anunciou que, nesta semana, vai iniciar o terceiro Levantamento de Índice Rápido para Aedes aegypti (LIRAa) de 2021, com o objetivo de computar dados sobre a infestação do mosquito que transmite dengue, chikungunya e zika vírus. A partir destes números, o município terá subsídios para ajustar as estratégias de controle vetorial pela Seção de Controle de Zoonoses, explica a pasta. Cerca de 90 Agentes de Combate a Endemias (ACE’s) trabalharão das 8h às 16h, de segunda a sexta, na vistoria de 4.311 imóveis a serem pesquisados. Serão vistoriadas casas e também lotes vagos e prédios públicos para identificar potenciais focos de larvas. (Diário do Aço – Ipatinga)

UFJF inicia semestre letivo

O segundo semestre letivo regular de 2021 começa nesta segunda-feira, 18, na Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF). O período será realizado de forma remota para a maior parte dos estudantes e de forma híbrida para um grupo menor, conforme foi definido pelo Conselho Setorial de Graduação. Os alunos e as alunas que têm disciplinas práticas, teórico-práticas e/ou estágios obrigatórios começam a voltar ao campus a partir de 3 de novembro, quando serão iniciadas as atividades presenciais. De acordo com a UFJF, estima-se que mais de 1.200 alunos e alunas de graduação retornem às aulas presenciais no próximo mês. (Tribuna de Minas – Juiz de Fora)

Calendário do bicentenário

São Sebastião do Paraíso completa, neste ano, 200 anos de existência. Para celebrar esse marco histórico, a Câmara Municipal preparou calendário com uma semana inteira de eventos. Juntando atividades cívicas, artísticas, esportivas e homenagens, o objetivo é eternizar o passado e pensar o futuro da cidade, em conjunto com o Poder Executivo, Judiciário, autoridades, entidades, associações e cidadãos. Os eventos presenciais respeitarão as medidas de prevenção contra a covid-19. (Jornal do Sudoeste – São Sebastião do Paraíso)

Casa da Caridade no Valora Minas

O governador Romeu Zema anunciou no final de seman o aumento do repasse anual para Casa de Caridade de São Lourenço, dentro da nova Política de Atenção Hospitalar do Estado de Minas Gerais Minas, Valora Minas. Serão mais de 486, 4 mil dividido em parcelas mensais a serem repassadas ao longo do ano, o que vale a um aumento de 13%. Ao todo, o governo vai destinar 1 bilhão em recursos para investimentos no complexo hospitalar de todo Estado, sendo a política pública com maior financiamento em Minas. (Jornal Panorama – Baependi)