Rede de Notícias do Sindijori MG www.sindijorimg.com.br

Interdição nas BRs prejudica Vale do Aço

O cenário caótico das rodovias mineiras na região, principalmente das BRs 381 e 262, permanece sem solução à vista. Além dos buracos e ondulações surgidas no período chuvoso, o mato cobre a sinalização em muitos lugares marcados por graves acidentes. Também desde janeiro as rodovias que dão acesso à região apresentam pontos com interdição, total, parcial ou desvios precários. Com isso, o transporte rodoviário que atende ao Vale do Aço e Leste de Minas é forçado a buscar rotas alternativas, onerando o custo do frete. Nos desvios improvisados há histórico de longos congestionamentos, com atrasos consideráveis no tempo das viagens. (Diário do Aço – Ipatinga)

Divinópolis quer retomar voos da Azul

O presidente da Fiemg Regional Centro-Oeste, Eduardo Soares, o Secretário Municipal de Desenvolvimento Econômico e Turismo de Divinópolis, Luiz Ângelo Gonçalves e outros representantes do município se reuniram com o Diretor-Presidente da Invest Minas, João Paulo Braga, e outros diretores, na Cidade Administrativa, em Belo Horizonte. O objetivo do encontro foi solicitar a intermediação junto à Azul Linhas Aéreas para que sejam retomadas as negociações em relação à volta dos voos de Divinópolis a Campinas, partindo do Aeroporto Brigadeiro Cabral. (Divinews – Divinópolis)

Escola fica em 1º lugar no Proalfa 2022

A Escola Municipal Alice Moura conquistou o 1º lugar no Programa de Avaliação da Alfabetização (Proalfa) entre todas as instituições avaliadas em Araxá. O Proalfa é aplicado pelo Governo de Minas e tem como principal objetivo verificar o nível de alfabetização das crianças matriculadas nas escolas públicas do Estado. A avaliação faz parte do Sistema Mineiro de Avaliação e Equidade da Educação Pública, que por meio de provas padronizadas de larga escala verifica os resultados do Proalfa e também do Programa de Avaliação da Rede Pública de Educação Básica. (Correio de Araxá – Araxá)

Polo reforça economia regional

O Norte de Minas vai ganhar um Polo Agroecológico e de Produção Orgânica. O projeto de lei de autoria do deputado Tadeu Martins Leite, que traz a medida, foi aprovado em 2º turno pelo plenário da Assembleia Legislativa de Minas Gerais, e vai beneficiar mais de 10,5 mil produtores na região. Além de dar mais força, visibilidade e reconhecimento à atividade, a nova lei incentiva a geração de empregos, a alimentação saudável e a preservação do solo nos 89 municípios norte-mineiros. (Jornal de Notícias – Montes Claros)

Pacheco quer viabilizar fábrica em Uberaba

A pedido do presidente do Congresso, senador Rodrigo Pacheco, o senador Eduardo Braga, relator da Medida Provisória 1095/21, que revoga dispositivos do chamado Regime Especial da Indústria Química (Reiq), apresentou aperfeiçoamento ao texto da MP que viabiliza a instalação de fábrica de amônia em Uberaba, no Triângulo Mineiro. A construção da unidade, que permitirá a fabricação de um dos mais importantes fertilizantes usados no agronegócio, é uma demanda antiga da cidade e da região. (Jornal de Uberaba)

Palacete voltará abrigar escola em 2023

Após quase dez anos de obras, a Escola Estadual Delfim Moreira tem previsão de voltar a funcionar no Palacete Santa Mafalda, localizado na Avenida Rio Branco, esquina com a Rua Braz Bernardino, região central da cidade. As obras de restauração do local devem ser entregues em novembro de 2022. A informação foi dada pelo governador Romeu Zema durante visita ao local, quando esteve em Juiz de Fora. Segundo a Secretaria de Estado de Educação de Minas Gerais, a expectativa é de que, a partir de 2023, cerca de mil estudantes voltem a frequentar o antigo espaço de ensino. (Tribuna de Minas – Juiz de Fora)

Guanhães terá Centro Psicossocial

A Prefeitura de Guanhães realizará a inauguração do Centro de Atenção Psicossocial – Caps I. O evento, aberto a toda a comunidade, contará com a presença de autoridades municipais, apresentações musicais, oficinas de dança; e no período da tarde, oficinas variadas. A unidade de saúde mental do município (CAPS) funciona desde 2003 e buscava regulamentação junto ao Ministério da Saúde. A portaria foi publicada no dia 21/12/2021 e destina recurso financeiro específico para o custeio das ações desenvolvidas pela equipe. (Diário do Rio Doce – Governador Valadares)