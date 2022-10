Rede de Notícias do Sindijori MG www.sindijorimg.com.br

Alunos terão noção de direito em Itabira

A 52ª Subseção da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB Itabira) cumpriu mais uma etapa para a implantação do programa “Direito na Escola”, que tem objetivo de ensinar, em escolas públicas e particulares, noções de direitos e deveres aos alunos. Ao longo desta semana, algumas instituições de ensino estão recebendo aulas gratuitas de membros da OAB Itabira para apresentar a metodologia e o conteúdo do programa. O município sediou um curso para advogados interessados em se tornarem professores no programa e também integrarem a comissão de implantação do projeto. (De Fato Online – Itabira)

Cesta básica aumenta em Poços

A cesta básica ficou novamente mais cara em Poços neste mês de setembro. É o que mostra a pesquisa de preços feita pelo Procon em 11 supermercados da cidade. Os produtos que compõem a cesta básica ficaram 0,99% mais caros no comparativo com o levantamento de agosto. A batata lavada, o pó de café, o achocolatado, a goiabada, o sabão em barra e shampoo foram os produtos que apresentaram alta. Enquanto o preço do polvilho azedo, pão francês kg, leite pasteurizado tipo C, açúcar cristal 5kg e feijão carioca apresentaram queda. No acumulado do ano a cesta básica já é 15,90% mais cara. (Jornal Mantiqueira – Poços de Caldas)

Papa ganha queijo da Canastra

Depois da cachaça mineira, da região de Piumhi, o Papa Francisco nesta segunda-feira, 3, um queijo Canastra da mesma região mineira. O presente foi entregue pessoalmente pelo padre Patrick Samuel Batista que é de Piumhi e esteve no Vaticano e uma missão. O padre Patrick, que atualmente atua na Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB), foi até Roma, como acompanhante de Dom Joel Portela Amado, secretário geral da CNBB para tratar dos desdobramentos da última Assembleia Geral dos bispos. (Jornal Agora – Divinópolis)

Cidades recebem ações da Cemig

Estudantes e comunidade de Delta, no Triângulo Mineiro, poderão aprender sobre uso consciente da energia elétrica de forma divertida e lúdica nas tendas e unidade móvel, por meio do Projeto Cemig nas Escolas, que oferece um ciclo de palestras itinerantes tendo, como diferencial, unidades móveis e tendas tecnológicas equipadas com jogos interativos de eficiência energética que levam, ao mesmo tempo, conhecimento e diversão abordando o tema energia elétrica. O evento acontece na Praça Aires Bonifácio da Silva, em Delta, e é aberto à visitação de toda a comunidade. (Correio de Araxá – Araxá)

MP apura situação de obra em Caratinga

O Ministério Público (MP) de Caratinga está apurando a situação de uma obra no Bairro Limoeiro, por meio de um notícia de fato. Foi protocolada uma manifestação na Ouvidoria do órgão, apontando supostas irregularidades na obra realizada na rede de esgoto e captação pluvial da Avenida Ana Pena de Faria e Praça Francisco Moreira de Carvalho. A Notícia de Fato é qualquer demanda dirigida aos órgãos da atividade-fim do Ministério Público. O MP já expediu ofícios solicitando informações à Prefeitura de Caratinga e à Polícia Militar Ambiental. Ambos têm um prazo para resposta. (Diário de Caratinga – Caratinga)

Concessionária da BR-116 finaliza obras

A nova concessionária da BR-116, EcoRioMinas, finalizou as primeiras obras de manutenção e limpeza ao longo dos trechos do Sistema Rio de Janeiro (RJ) – Governador Valadares. De acordo com o cronograma divulgado pela concessionária, as obras de reparo e melhoria na rodovia começaram dia 29 de setembro. Os trabalhos envolveram a recuperação do pavimento, revitalização da sinalização, drenagem, roçada, limpeza, varrição e recolhimento de entulhos da faixa de domínio. Além de outras ações que têm o objetivo de garantir segurança, conforto e fluidez às rodovias. (Diário do Rio Doce – Governador Valadares)

Concretizada aquisição da Santa Vitória

A Jalles Machado e o Grupo Geribá assinaram em São Paulo/SP, o documento que celebra a entrada da Usina Vitória Açúcar e Álcool Ltda e ERB MG Energias S.A. (Cogen ERB), a unidade de cogeração de energia da Santa Vitória, com capacidade instalada de 41,4 MW, no Grupo Jalles Machado. Inaugurada em 2015 e localizada no município de Santa Vitória, na região do Pontal do Triângulo Mineiro, Estado de Minas Gerais, a usina Santa Vitória possui um parque industrial moderno, com somente sete anos de operação e capacidade de moagem de 2,7 milhões de toneladas de cana-de-açúcar por safra. A planta industrial tem capacidade de produção de mais de 240,0 milhões de litros de etanol do tipo hidratado (combustível) por safra. (Gazeta Pontal de Minas – Ituiutaba)