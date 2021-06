Rede de Notícias do Sindijori MG

Mucuri paga o 13º salário

A Prefeitura Municipal de Mucuri quitou, na semana que passou, o restante de todos os débitos deixados pelo governo anterior com o funcionalismo municipal de responsabilidade do ex-prefeito José Carlos Simões. O valor total foi de de R$ 888.261,85. O compromisso faz parte de um acordo entre a administração atual do prefeito Roberto Carlos Figueiredo Costa “Robertinho” com o Sindicato dos Servidores Públicos Municipais (Sindservim) e com os vereadores da Câmara Municipal de Mucuri, entretanto, todos os pagamentos foram realizados pelo atual governo antes dos prazos estabelecidos na combinação. (Em Tempo – Nanuque)

Araxá prorroga decreto

A Prefeitura de Araxá prorrogou o decreto municipal que estipula regras do funcionamento do comércio e medidas de restrição por mais 10 dias. O município também acrescentou novas regras que visam frear o aumento no número de casos de coronavírus na cidade. O decreto municipal tem como principais medidas o toque de recolher diariamente entre as 21h e 5h, a proibição de qualquer tipo de reunião com mais de nove pessoas e a proibição do consumo de bebidas alcoólicas em qualquer estabelecimento. O Parque do Cristo e o Complexo Hidromineral do Barreiro permanecem fechados para evitar aglomerações. (Correio de Araxá)

Cambuí pode ter auxílio

A Câmara de Cambuí protocolou uma emenda ao projeto que institui no âmbito do município o auxílio emergencial a ser pago em parcela única no valor de R$250,00. A emenda determina que o auxílio seja pago em 3 parcelas no valor de R$ 150,00. O auxílio será destinado a famílias de baixa renda e que fazem parte do Cadastro Único realizado pela Secretária de Assistência Social e integram o Programa Bolsa Família. (Jornal Panorama – Baependi)

Formiga adia aumento de água

Considerando o agravamento das condições econômicas a que a população está submetida em razão da pandemia da Covid-19, o prefeito Eugênio Vilela, encaminhou à Agência Reguladora Intermunicipal de Saneamento Básico de Minas Gerais (ARISB- -MG), solicitação de adiamento por 90 dias para a aplicação do reajuste tarifário da conta de água e esgoto, exigido pela Agência. (Nova Imprensa – Formiga)

Gaeco vê rombo em Ubaporanga

Investigações concluídas pelo Gaeco, Regional Ipatinga, apontam para uma série de indícios envolvendo funcionários do setor de licitação da prefeitura de Ubaporanga que, em conluio com outras empresas, fraudavam licitações. Diferentemente as três denúncias iniciais, essa quarta demonstra o “modus operandi” da organização criminosa que se instalou no ente público municipal visando o desvio de verbas, afirmam os investigadores. O rombo estimado é de R$ 4 milhões e dez pessoas foram denunciadas pelo Ministério Público por envolvimento com a organização criminosa. (Diário de Caratinga)

Ferrovia em Varginha terá verba

Varginha é uma das cidades mineiras que receberá verbas para investir na malha ferroviária. Aqui os investimentos serão para o uso da linha férrea para turismo e transporte de cargas. O anúncio foi deito durante a assinatura do decreto que regulamenta a Lei 23.748/2020 para a exploração da infraestrutura e de serviços das linhas ferroviárias de menor extensão, conectadas às vias férreas de maior alcance, também conhecidas como shortlines. (Gazeta de Varginha)

Manhuaçu faz campanha

A Prefeitura de Manhuaçu, por meio da secretaria de Saúde, em parceria com o Governo de Minas, através da Secretaria Estadual de Saúde e Forças de Segurança, e Fundação João Pinheiro, desenvolveu esta semana mais duas etapas da campanha de conscientização e distribuição de máscaras para a prevenção do contágio da covid-19. A ação está ocorrendo em diferentes regiões do município e o ponto principal é a distribuição de 30 mil máscaras produzidas nas unidades prisionais, entregues à população pela Polícia Militar, Corpo de Bombeiros, Polícia Penal, Superintendência Regional de saúde, e Secretaria Municipal de Saúde. (Diário de Manhuaçu)

Ipatinga oferece exames

A administração de Ipatinga ofereceu neste final de semana 150 exames de imagem na Unidade Móvel de Saúde, numa carreta equipada para atendimento adequado aos pacientes e que já está estacionada na Praça dos Três Poderes, diante da prefeitura. Para evitar problemas de aglomeração e também proteger os usuários, uma tenda foi montada junto ao veículo, com assentos para cada paciente, informou o governo. (Diário do Aço – Ipatinga)