Rede de Notícias do Sindijori MG

Vacinação de profissionais da educação

A equipe da Secretaria Municipal de Saúde de Caratinga anunciou que dará início à vacinação de profissionais da educação. Inicialmente serão imunizados os trabalhadores dos ensinos fundamental e médio da rede municipal de ensino e, em seguida, da rede privada. Na próxima semana, a vacinação será estendida para os trabalhadores da rede estadual e para os demais profissionais das redes pública e privada. Para isso, a equipe está realizando contato com todos os servidores, sendo que os trabalhos serão realizados por meio de equipes volantes. A ação visa preparar os profissionais para o retorno às aulas que acontecerá no modelo de ensino híbrido nas instituições públicas e privadas do município. (Diário de Caratinga)

Araxá divulga novo decreto

O Comitê de Enfrentamento à Covid-19 de Araxá definiu novas medidas para conter o avanço da doença na cidade. O Decreto Municipal tem como principais medidas o toque de recolher entre às 21h e às 5h, além da proibição de qualquer tipo de reunião com mais de 9 pessoas e do consumo de bebidas alcoólicas em qualquer estabelecimento. O Parque do Cristo já está fechado para visitação e, na Estância Hidromineral do Barreiro, está proibida a circulação de pessoas nas vias, bens e áreas públicas de todo o complexo. O retorno das aulas presenciais, previsto para esta semana, também foi suspenso e a vacinação dos trabalhadores da educação deve ser antecipada. As medidas valem até a próxima semana, sendo que o decreto completo está disponível no site www.araxa.mg.gov.br. (O Planalto – Araxá)

Parque da Ciência será revitalizado

O Parque da Ciência de Ipatinga, localizado no Parque Ipanema, um dos pontos de atração mais visitados do principal cartão-postal de Ipatinga e que está fechado ao público desde o dia 18 de março do ano passado, será revitalizado. A administração municipal informou que já deferiu o processo de intervenções previstas para o local. Além da reforma, o governo se propôs a adaptar os ambientes comuns de acordo com os protocolos sanitários relativos à covid-19 para que o atendimento às unidades escolares e ao público em geral possa ser retomado. A unidade integra a Associação Brasileira de Centros e Museus de Ciência (ABCMC) e seus representantes participam das reuniões da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência (SBPC), realizadas anualmente. (Diário do Aço – Ipatinga)

Descontos já podem ser requeridos

A Prefeitura de Juiz de Fora disponibilizou em seu portal institucional o acesso aos contribuintes interessados em se beneficiar com os descontos propostos na Lei da Anistia, para que possam regularizar a situação de inadimplência junto ao município. A nova legislação, que prevê condições especiais para o pagamento de valores devidos à Prefeitura, já está em vigor, uma vez que a norma estabelece critérios excepcionais para quitação dos débitos de natureza tributária e não tributária de contribuintes municipais. Com as regras, os cidadãos inscritos em dívida ativa poderão equacionar o passivo com desconto de até 50%, para quitação à vista, e, de forma parcelada, com desconto de 40%, em 12 vezes. (Tribuna de Minas – Juiz de Fora)

Feirantes deixam avenidas

Os comerciantes que atuam nas feiras livres dos bairros Delfino Magalhães e Major Prates, em Montes Claros, foram impedidos, pela Guarda Municipal, de ocuparem as avenidas onde costumam trabalhar e, insatisfeitos com a situação, realizaram uma manifestação em frente a residência do atual prefeito, Humberto Souto. A suspensão dos eventos foi estabelecida para evitar aglomerações e conter a disseminação do novo coronavírus, no entanto, os feirantes foram para as ruas laterais, o que gerou uma concentração de pessoas ainda maior. Apresentações artísticas, áreas de lazer e diversão infantil, bem como praças de alimentação, estão proibidas. (Gazeta Norte Mineira – Montes Claros)

Usina fotovoltaica em Uberlândia

Uma usina fotovoltaica está em processo de instalação no Parque do Sabiá, em Uberlândia. Ao todo, devem ser instaladas 628 placas de 395 watts, que serão responsáveis pela geração de 248 kilowatts de potência, totalizando uma geração média anual de 390 megawatts de energia (suficiente para o abastecimento de cerca de 360 casas por ano). O orçamento da obra ficou em cerca de R$ 894 mil, considerando que o valor deve ser custeado pela prefeitura local. Para mais, os trabalhos são realizados pela empresa Solar Power, contratada sob licitação. As secretarias municipais de Governo e Comunicação e de Meio Ambiente e Serviços Urbanos vão fiscalizar os serviços. (Jornal 10 – Uberlândia)

Hospital está com 157% de capacidade em uso

Em nota conjunta, a Prefeitura da Itaúna e a direção do Hospital Manoel Gonçalves informaram que não existe mais capacidade de atendimento para a demanda de casos de covid-19 no município. Toda a estrutura existente no hospital já está em uso e não há mais condições de atender a novos casos, alertaram as autoridades. De acordo com as informações, toda a estrutura física da instituição está em uso; não há pontos de oxigênio e não é possível a instalação de outros; há alta demanda de pacientes respiratórios, ocupando 66 leitos, enquanto a capacidade é de 42; todo o contingente de pessoal não consegue atender à demanda de pacientes e, ainda, o hospital, mesmo com todo o apoio do município, passa por estado de calamidade financeira e, sem financiamento para os excessivos gastos. (Folha Povo Itaúna)