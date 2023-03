Prefeitura regulamenta funcionamento dos ginásios poliesportivos

CARATINGA – A Prefeitura de Caratinga publicou regulamento sobre o funcionamento dos ginásios poliesportivos Professor Armando Alves da Silva, situado à Praça Jones de Oliveira s/nº, bairro Limoeiro; e Raymundo Anselmo, na Praça Santa Luzia s/nº, bairro Anápolis, pertencentes ao município sob responsabilidade da Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esporte.

De acordo com o documento, poderão utilizar os espaços esportivos cidadãos que estejam inscritos em projetos ou programas ofertados no local pela Prefeitura; aqueles que previamente tenham agendado horário para utilização dos espaços; e instituições que previamente tenham agendado horário para utilização dos espaços. Em caso de eventos organizados por outras instituições as propostas serão avaliadas pelo setor responsável pela manutenção dos ginásios poliesportivos.

A utilização dos espaços dos ginásios poliesportivos, somente poderá acontecer, caso não estejam programadas atividades esportivas ou culturais regulares da Prefeitura de Caratinga.

Não serão permitidas atividades político-partidárias, casamentos, batizados, festas ou comemorações de cunho pessoal, cultos religiosos de qualquer crença, reuniões de entidades de classe, agremiações de clubes e torcidas organizadas, ou sindicatos de qualquer categoria.

No ato da solicitação para horários e/ou eventos externos deverá ser estabelecido e nominado um responsável (maior de 18 anos) pela condução e supervisão da atividade proposta.

Os ginásios poliesportivos funcionarão de segunda à sexta-feira das 7h às 22h com intervalo entre 13h e 16h e aos sábados e domingos das 7h às 20h. Somente será permitida a prática de atividades físicas, esportivas, culturais e recreativas nos ginásios poliesportivos vom a utilização de trajes e calçados adequados às respectivas modalidades esportivas; quando o ambiente não estiver em manutenção (limpeza ou serviços) e não houver a presença de intempéries que interfiram diretamente na atividade desenvolvida, comprometendo principalmente a segurança e integridade física dos usuários.

Para a quadra poliesportiva, não será permitido o uso de skates, patins, bicicletas ou qualquer tipo de equipamento fixo ou locomotor que danifique o piso da quadra ou que possa colocar em risco a integridade das pessoas; o uso de calçados com solados metálicos ou que danifiquem o piso da quadra; entrar com bebidas alcoólicas e diversos tipos de fumo; e fixar cartazes ou avisos, ou quaisquer materiais fora do mural específico, como em paredes, portas ou piso da quadra, pois pode ocasionar danos. Será permitida a utilização de cadeira de rodas para cadeirantes.

É proibida a venda ou ingestão de bebidas alcoólicas e o uso de cigarro (ou assemelhados) nas dependências dos ginásios poliesportivos.

Em dias de realização de partidas oficiais com arbitragem não será permitida a utilização de apitos nas arquibancadas, aparelhos, instrumentos e/ou equipamentos sonoros após as 22 horas.

Mais informações sobre reservas e uso dos materiais e equipamentos estão disponíveis na Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esporte.