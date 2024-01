Prefeitura promove leilão de veículos, máquinas e sucatas

Confira a lista de itens e lances iniciais

CARATINGA- O leilão será realizado eletronicamente por meio do portal eletrônico: www.mgl.com.br. Os bens incluem veículos, máquinas de costura e sucatas diversas considerados inservíveis, pertencentes à Prefeitura Municipal de Caratinga.

Os lances online tiveram início nesta segunda-feira (22) e a abertura da sessão ocorrerá no dia 16 de fevereiro, a partir das 10h.

Os bens podem ser visitados pelos interessados dois dias antes a realização do leilão, nos horários das 8h às 11h e das 13h às 16h, nos dias 8 a 09 de fevereiro.

Os bens serão vendidos no estado de conservação em que se encontram e sem garantia, não cabendo ao Vendedor ou ao leiloeiro a responsabilidade por defeitos ou vícios de qualquer natureza, ou qualquer obrigação em realizar consertos, reparos, desmonte ou mesmo providências com a retirada ou transporte do material arrematado.

Cabe aos interessados, nos dias determinados para visitação, vistoriar e examinar os bens e veículos, bem como levantar condições dos respectivos documentos e estado de conservação, a fim de se inteirarem de suas particularidades.

VISITAÇÕES

Local: Lotes de máquinas de costura: Parque de Exposições- Rodovia BR-116/ Km 535, Bairro Nossa Senhora das Graças. Contato para informações: 33 3329-8064.

Lote de sucatas diversas: Parque de Exposições – Rodovia BR-116/Km 535, Bairro Nossa Senhora das Graças. Contato para informações: 33 3329-8064.

Lotes referentes a veículos (exceto os ônibus): Oficina Mecânica Municipal – Praça Cel. Rafael da Silva Araújo nº 131, Bairro Salatiel. Contato: Falar com Ramires 33 3329-8095.

Lotes referente aos ônibus: Polo da Universidade Aberta do Brasil (UAB) – Rua Maria Aniceta de Paula nº 300, Bairro Dário Grossi. Contato: Falar com Ramires 33 3329-8095.