Prefeitura e Diretoria de Esportes de Imbé de Minas comemoram o sucesso da final da 14ª Copa Municipal

Decisão do último domingo (5/6) reuniu grande público no estádio municipal Dário Grossi. Além do espetáculo em campo, evento também contou com churrasco, espaço kids, cerimônia de premiação e show

Copa Municipal reuniu grande público para uma final que entrou pra história de Imbé de Minas

Evento organizado pela Diretoria de Esportes consagrou campeões o time aspirante Areia F.C. e a equipe titular Guardiões F.C.

IMBÉ DE MINAS – A Prefeitura de Imbé de Minas e a Diretoria de Esportes concluíram, no último domingo (05/06), a maior Copa Municipal já feita pela administração. O estádio municipal Dário Grossi estava lotado de torcedores, superando as expectativas. A competição, que é realizada há quatorze anos, foi a primeira organizada durante a gestão do prefeito Batista.

Para realizar um espetáculo dentro e fora de campo, a Diretoria de Esportes, sob a gestão de Graciele Alice de Barros, e seu auxiliar, João Oliveira, organizou atrações para todos os públicos. Uma delas foi o Espaço Kids, com pula-pula, algodão-doce e pipoca para a garotada. Durante todo o evento, um farto churrasco foi oferecido aos torcedores. “O sentimento é de missão executada com sucesso. Foi um grande desafio organizar a Copa Municipal. Após um ano sem a competição devido à pandemia, a vontade de estar dentro das quatro linhas era grande entre os jogadores. A Diretoria de Esporte trouxe várias inovações este ano, como a carteirinha de identificação dos atletas, o uso de ponto eletrônico entre a arbitragem da AAVA (Associação dos Árbitros do Vale do Aço), placar sinalizador e uma abertura oficial, com a entrada das bandeiras e a entonação do Hino Nacional. Antes dos jogos finais, em parceria com a Diretoria de Comunicação, fizemos um levantamento biográfico da história dos times finalistas. O material foi disponibilizado nas redes sociais da Prefeitura de Imbé”, elenca a diretora Graciele Alice de Barros.

JOGOS

A Copa Municipal foi disputada em duas modalidades. O Areia F.C. e o Manducas F.C. se enfrentaram na categoria aspirante. O placar de 1 a 0 deu vitória pro Areia F.C., com gol de Lucas Martins. “Nossa vitória é pra torcida e todos os atletas que se empenharam na conquista do título. A Prefeitura está de parabéns pela organização”, elogia o técnico do time, Rui Barbosa.

Na etapa titular, vitória do Guardiões F.C., 3 a 0, em cima do Graçópolis F.C, com dois gols de Kaio Gomes e um de Paulo Eduardo. “A dedicação, raça e vontade dos jogadores foi essencial. Montamos uma equipe competitiva que chegou à final e à vitória com menos de seis meses de time formado. É um sonho realizado”, afirma o dirigente da equipe, Batatal.

PREMIAÇÃO

Após as partidas, a Diretoria de Esportes realizou uma cerimônia de premiação, em que foram entregues as taças de campeões e vice-campeões, troféus e medalhas. Estiveram presentes o prefeito Batista; a diretora de Esportes, Graciele Alice, e seu auxiliar, João Oliveira; e os vereadores Moisés Melo e Zeca Cardoso.

Em seu discurso de abertura, o prefeito Batista ressaltou a importância da competição. “Ao longo de dez rodadas, a Prefeitura Municipal de Imbé de Minas e a Secretaria de Esportes proporcionaram um ambiente de encontro de amigos e famílias em torno do esporte, celebrando o jogo limpo, a harmonia, o trabalho em equipe, o bem-estar e o incentivo à prática de atividade física. Entramos pra história com essa Copa muito bem organizada e com recorde de público. Todos disseram e é verdade: esta foi a maior Copa Municipal de todos os tempos”, disse Batista, resumindo o sentimento de todos.

Na premiação, na categoria aspirante, o Areia F.C. recebeu a taça de campeão, troféu de goleiro menos vazado para o Roni Benfica e troféu de Melhor Torcida. O Manducas F.C. leva pro distrito a taça de vice-campeão e de artilheiro para o Marcos Paulo.

Na modalidade titular, o Guardiões F.C. está com a taça de campeão, troféu artilheiro para o Kaio Gomes e de goleiro menos vazado para o Romário Reis. O Graçópolis F.C. ganhou a taça de vice-campeão para comemorar com a Máfia do Tomate, como é conhecida a torcida da equipe.

Aproveitando o momento de glória e confraternização, os times fizeram homenagens para os apoiadores. O Areia F.C. reconheceu a importância de Zeca Cardoso e José Manoel para a equipe. O Guardiões F.C. prestou solenidade ao Olair Barbosa, um grande incentivador do esporte imbeense.

O evento também prestigiou o futebol feminino. A jogadora Leandra Oliveira esteve no palco para falar sobre a vitória do time de Imbé de Minas Liga do Altinho na 1ª Copa de Fut 6, sediada em São Domingos das Dores.

Após a premiação e discursos, jogadores e público comemoraram ao som do cantor sensação do leste mineiro, Guilherme Batista.

Emanuel Luiz Brandão, da Assessoria de Comunicação