Prefeitura de Vargem Alegre consegue aprovação da lei de aumento de salários dos servidores

Executivo também fez a entrega de kits escolares

VARGEM ALEGRE – Em reunião realizada no último dia 07 de fevereiro, a Câmara Municipal de Vargem Alegre aprovou o projeto do executivo que trata do aumento dos salários dos Servidores Públicos, cerca de 300 funcionários serão beneficiados.

O reajuste será de 14,75% na tabela de vencimentos de todos os cargos. Segundo o executivo, o reajuste foi necessário para compensar as perdas salariais acumuladas desde de 2017. “O atual governo estava impossibilitado de realizar quaisquer reajustes devido a Lei de Responsabilidade Fiscal que impede que o município ultrapasse os limites. A LRF estabelece como teto de despesas o limite de 54% sobre a arrecadação de tributos para o pagamento de servidores”.

O prefeito Neudimar Ferreira Campos, o ‘Mário’, falou sobre a luta para regularizar as contas, aumentar as receitas, e ao mesmo tempo, fazer economia para que fosse possível conceder o reajuste aos servidores sem descumprir a legislação. Mário declarou que “a luta durante estes três anos foi árdua, mas que enfim, pôde pelo menos amenizar as perdas salariais dos servidores durante anos”.

O prefeito destacou que a vitória foi de toda equipe de servidores que com muita dedicação e empenho se juntaram para fazer, não só economia, como organização na administração.

ENTREGA DE KIT ESCOLAR

A Secretaria Municipal de Educação de Vargem Alegre, através da Prefeitura, realizou entrega dos kits escolares contendo cadernos, cola, lápis de cor, lápis de escrever, apontador e borracha. O kit das crianças do primeiro ano ainda inclui massa de modelar e giz de cera.

A secretária de Educação Maria Aparecida Ferreira destacou a importância de se priorizar a educação. “O prefeito Mário comunga com nossos pensamentos quanto a importância de investir na educação de nossas crianças, com muita responsabilidade e compromisso estamos trabalhando para que Vargem Alegre tenha a cada ano uma educação melhor”.

Prefeito Mário destacou que o executivo vem trabalhando para que nenhum material didático falte nas escolas municipais. “Gastar com educação não pode ser visto como despesa, pois na verdade é um “investimento” que terá grande retorno a longo prazo. Temos que nos preocupar em dar um futuro melhor para nossas crianças, e isso só é possível através da educação”, frisou.

Assessoria