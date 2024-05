Caratinguense recebe o título de Miss Minas Gerais Internacional 2024

Edvanya Ferreira, de 24 anos, que já foi Miss Caratinga e é Miss Eco Vale do Aço 2023, recebeu no dia 30 de abril, o título de Miss Minas Gerais Internacional 2024. O evento aconteceu no Espaço Triunfo em Ipatinga.

Edvanya é graduada em Estética. Ela trabalha como esteticista, maquiadora, modelo e influenciadora digital. Ela sempre frisa: “Ser miss é muito além de ser apenas beleza física. É ser exemplo, ser forte, buscar conhecimento, crescer, inspirar e mostrar ao universo que você pode e você consegue. Basta você acreditar. Sou madrinha do Lar das Meninas e sempre que posso faço visitas, levo doações e, principalmente, amor, que é o que elas mais precisam”.

Edvanya já se prepara para disputar o Miss Brasil Internacional em novembro. “Já estou em preparação com inglês, oratória, conhecimentos gerais e muito estudo. Quero chegar lá e dar o meu melhor, representando o nosso estado”.

Foto: Estúdio Hugo Marques Fotografia e Filmagem