Prefeitura de Entre Folhas finaliza obra na estrada do Vai e Vem

ENTRE FOLHAS – A equipe da Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura da Prefeitura de Entre Folhas finalizou, neste mês de maio, o trabalho de recuperação total das estradas do Córrego Vai e Vem. Serviços como patrolamento, abertura dos trechos mais estreitos, limpeza das laterais para o escoamento da água e cascalhamento devem melhorar o tráfego para moradores, produtores rurais e usuários que transitam diariamente pelo local.

As melhorias foram bem recebidas pela comunidade, tanto que muitas pessoas se referem à estrada “como tapete” ao comentar nas redes sociais o trabalho dos servidores. “Estava precisando mesmo, porque as últimas chuvas estragaram bastante a estrada”, relembra Regiane Corrone Vieira, que faz o caminho todo dia para ir para o trabalho no centro na Cidade. “Ficou perfeito; eu que ando de moto então, estou achando uma maravilha”, comemora.

A estrada é uma via de acesso importante para os moradores do Córrego Vai e Vem, que é povoado por várias famílias, que precisam de serviços de saúde e levar os filhos para escola, por exemplo. Para a dona de casa, Roseny Fernandes, o trabalho está aprovadíssimo. “Sobre a estrada, ficou ótima. Maravilhosa”, completa.

As atividades de conservação e recuperação das estradas rurais têm acontecido de forma constante, no Município. Segundo o secretário de Obras e Infraestrutura, Marcos Antônio Marques, o Marquim do Broa, moradores do Córrego da Conquista também serão beneficiados, com o término da demanda, ainda neste mês de maio. “Estamos com uma frente de trabalho que prioriza as famílias da zona rural. Queremos garantir segurança e tranquilidade para os trabalhadores que precisam escoar a produção, motoristas e estudantes. Nosso planejamento foi feito para garantir o desenvolvimento da Cidade”, garante.

Assessoria de Comunicação