Prefeito Marcinho visita “Oficina de Horta” no Clube da Apae de Inhapim

INHAPIM – Durante essa semana o prefeito Márcio Elias, o “Marcinho”, e o secretário de Meio Ambiente Wagner Teixeira Pinto visitaram o projeto “Oficina de Horta”, ministrado por técnicos do Serviço Nacional de Aprendizagem Rural – Senar para os alunos da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de – Apae.

Uma parceria que tem rendido bons frutos para os usuários da instituição e para seus familiares, principais beneficiados com toda colheita.

Conforme informado pela coordenadora da Apae de Inhapim, fonoaudióloga Mylena de Lima e Santos, o projeto “Oficina de Horta” tem por objetivo desenvolver uma prática terapêutica ao ar livre para os alunos da instituição. “Depois que iniciamos o projeto “Oficina de Horta” no Clube Recreativo da Apae de Inhapim notamos uma significativa melhora nos índices de ansiedade dos nossos usuários. Os alunos em contato com a natureza, lidando com a terra, plantando e colhendo verduras e legumes na horta, produtos estes produzidos por eles, notamos uma melhora comportamental, proatividade, benefícios em coordenação motora, física e mental. Agradeço ao prefeito Marcinho pela visita e parceria, agradeço também ao mobilizador do Senar em nosso município, Wagner Teixeira Pinto, bem como os profissionais técnicos do Senar que auxiliam nossos alunos na construção e conservação da nossa horta”, comentou a fonoaudióloga.

O prefeito Marcinho ficou impressionado com as habilidades dos alunos em lidarem com o manejo da terra no projeto “Oficina de Horta”. “Como é bacana ver os alunos da Apae de Inhapim desenvolverem projetos ao ar livre, no manejo com a terra, plantando e colhendo hortaliças e legumes aqui no clube recreativo da instituição. Com o trabalho técnico dos instrutores do Senar, os alunos aprendem a se alimentar melhor, aprendem o valor nutricional dos alimentos, frutas, verduras, legumes, ao mesmo tempo que fazem o plantio e colhem os frutos da horta. Uma atividade que sem dúvida alguma, traz inclusão social, educação alimentar e benefícios cognitivos para cada um deles. Parabéns aos profissionais da Apae de Inhapim, que em parceria com o Senar desenvolvem um brilhante trabalho”, ressaltou o prefeito.

Para informações sobre o projeto “Oficina de Horta” desenvolvido pela Apae de Inhapim em parceria com o Senar-MG, entre em contato com a instituição à Rua Padre Vigilato nº. 144, centro, Inhapim-MG, ou pelo telefone (33) 3315-1646.

Assessoria de Comunicação