Prefeito de Santa Rita de Minas se reúne com o deputado Mauro Lopes

SANTA RITA DE MINAS – O prefeito de Santa Rita de Minas, Ademilson Lucas Fernandes, acompanhado de seu secretário Municipal de Administração, Fazenda, Planejamento e Desenvolvimento Econômico, Jefferson Almeida; juntamente com seu chefe de gabinete e também presidente do MDB de Santa Rita de Minas, Emerson Emerick; se reuniu na última segunda-feira (15), com o deputado federal, Mauro Lopes, MDB/MG, no intuito de angariar recursos para finalizar o trecho asfáltico que liga a cidade de Santa Rita de Minas ao distrito de Santa Luzia, em Caratinga. O vereador por Caratinga, João Catita (DEM) também se fez presente.

No encontro foi ressaltada a grande necessidade e o enorme benefício que a obra iria trazer para a região e aos usuários que dela necessitam. Foi observado que essa obra é reivindicada há anos e ela seria fundamental para o escoamento da produção agrícola regional.

O prefeito Ademilson Lucas Fernandes reafirmou seu compromisso de seguir em busca de novos recursos, “para melhorar a qualidade de vida do cidadão Santarritense, e espera que a obra tenha início o mais rápido possível”.

