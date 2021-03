Por que Não Incentivam a Cultura e a Educação?

Não é novidade para ninguém que em nosso país bons exemplos de incentivo e ofertas de oportunidades são escassos, e isso afeta a vida de muitos cidadãos brasileiros, atingindo de forma particular os jovens. Essa falta de incentivo e de oportunidade faz com que perpetue em nosso país a triste realidade que já conhecemos: jovens e adolescentes com seus futuros completamente desperdiçados, entregues a todo o tipo de intempéries sociais, sem alguém que lhes estenda a mão ou lhes aponte um caminho diferente do que eles já conhecem e vivenciam.

Muitos são os meios que podem ser usados para que o incentivo e a oportunidade possam transformar a vida de alguém: seja através de um emprego para alguém que não vê mais saída para sua situação, seja através do esporte, que sabemos ter a capacidade de transformar realidades, tendo a capacidade de mudar a história de muitos, principalmente jovens e adolescentes, afastando-os dos muitos perigos que se lhes apresentam. Além disso, a vida e a realidade de muitos também podem ser mudadas através da educação e da cultura.

A cultura tem a capacidade de expandir nossos horizontes e nos apresentar caminhos e oportunidades antes inimagináveis, podendo transformar a vida de todos aqueles que são alcançados por ela.

Em um país onde nos falta oportunidade para tudo, onde sobejam os exemplos ruins, e o crime e a bandidagem se apresentam como caminhos de “mudança” desejáveis para quem não consegue enxergar outra opção, a cultura e a educação tem muito a oferecer, e um longo caminho para trilhar até alcançar todos aqueles que necessitam delas.

Infelizmente, mesmo com todo o seu potencial transformador, – ou, talvez por causa dele -, sabemos que em nosso país a cultura e a educação são deixadas de lado por parte de nossas lideranças, sendo destinadas a elas pouquíssimos recursos e, quando por milagre esses recursos são repassados, na maioria das vezes os mesmos são muito mal aplicados, ou desviados, impedindo que muitas pessoas possam ser alcançadas, e ter suas vidas transformadas, através de inúmeros projetos culturais.

Em nosso país, investir na vida dos brasileiros, incentivá-los, mostrando-os uma nova forma de enxergar, viver, e até mesmo vencer na vida, não parece ser algo digno de ser levado em conta por nossos líderes. Abrir as portas para o crescimento e desenvolvimento de nosso povo é um grande perigo para nossos governantes, de forma que, para os mesmos, a falta de investimento em cultura e educação é um grande lucro, pois impede que o povo brasileiro enxergue todas as suas capacidades e os caminhos que poderíamos trilhar para sairmos da horrível situação em que nos encontramos.

Wanderson R. Monteiro

(Bacharel em Teologia pelo ICP)

(São Sebastião do Anta – MG)

dudu.slimpac2017@hotmail.com