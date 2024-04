NOTÍCIAS DO AGRO

ICE

Os contratos de arábica na ICE Futures US, em Nova Iorque, e na ICE Europe, em Londres, trabalharam em forte alta pela quarta semana seguida. As cotações do café em Nova Iorque e Londres, vêm subindo forte semana após semana, em resposta aos fundamentos positivos e à intensificação da rolagem para julho dos contratos com vencimento em maio próximo na ICE americana, que terminará na próxima segunda-feira.

ICE II

Sexta-feira (20), na ICE Futures US, os contratos de arábica para maio próximo bateram em US$ 2,4770 por libra peso na máxima do dia, oscilaram 955 pontos entre a máxima e a mínima, e fecharam o pregão a US$ 2,4140 por libra peso, em alta de 155 pontos. Na ICE Europe, em Londres, os contratos de robusta para maio fecharam na sexta (19) valendo US$ 4.083, em alta de 2 dólares.

Aumento do consumo do café

Uma pesquisa recente realizada pela Circana (www.circana.com) apontou crescimento expressivo no consumo de café em 12 importantes polos consumidores. De acordo com a análise, o consumo global da bebida registrou alta de 5% no último ano, superando inclusive os 3% registrados nos Estados Unidos – principal parceiro comercial do Brasil. “Esta tendência de crescimento foi observada em 11 dos 12 países analisados, com a China a emergir como pioneira, registrando a maior taxa de crescimento do consumo de café”, afirma a publicação (fonte: site “Notícias Agrícolas”).

Colapso na Ásia

A produção de café robusta na Ásia está em colapso. As condições climáticas dificultam o trabalho no campo e o mercado já até precificou, atingindo níveis recordes de preços nas últimas semanas. O Vietnã, que já teve a produção passada castigada, literalmente pega fogo e aguardando as chuvas, que não devem chegar, não consegue vislumbrar um futuro mais promissor. Segundo dados recentes publicados pelo portal Nongnghiep – imprensa local do Vietnã, as principais áreas de produção têm condições críticas nas lavouras de café. Nas imagens publicadas na sexta-feira (19), é possível observar o parque cafeeiro duramente afetado e queimado pelas intensas temperaturas. Vale ressaltar que o café do Vietnã tem como característica “aguentar” máximas tão elevadas, mas desde que se tenha o mínimo de água, o que não vem acontecendo há algum tempo (fonte: site “Notícias Agrícolas”).

Estoques

Os estoques de cafés certificados na ICE Futures US subiram sexta-feira (19) 7.980 sacas e estão em 643.090 sacas. Há um ano eram de 700.048 sacas, quando já eram considerados criticamente baixos. Caíram neste período 56.958 sacas. Nesta semana subiram 3.440 sacas e na semana passada 26.188 sacas. No mês de março somaram alta de 234.662 sacas. Subiram 103.777 sacas no mês de fevereiro. No mês de janeiro caíram 1.395 sacas.

Dólar e o mercado

O dólar caiu sexta-feira (19) 0,95 % frente ao real e fechou a R$ 5,2000. Ontem subiu 0,13 %. Fechou a sexta-feira anterior (12) valendo R$ 5,1220. Em reais por saca, os contratos para maio próximo em Nova Iorque fecharam na última sexta-feira (19) valendo R$ 1.660,48. Quinta-feira (18) fecharam a R$ 1.665,69. Terminaram a sexta-feira (12) a R$ 1.522,09.

Mercado físico

No mercado físico brasileiro, os compradores subiram as bases de preços ao longo da semana, acompanhando as altas em Nova Iorque e Londres e no dólar frente ao real. O volume de vendas no decorrer da semana foi bom. Nestes primeiros meses de 2024 esse volume vem crescendo, mas sempre com negociações difíceis, atrapalhadas pelo sobe e desce das cotações nas bolsas e pelas incertezas climáticas, que preocupam e trazem muita insegurança aos cafeicultores.

Embarques

Até dia 19 os embarques de abril estavam em 1.611.810 sacas de café arábica, 383.614 sacas de café conilon, mais 148.230 sacas de café solúvel, totalizando. 2.143.654 sacas embarcadas, contra 2.355.732 sacas no mesmo dia de março. Até o mesmo dia 19 os pedidos de emissão de certificados de origem para embarque em abril totalizavam 3.028.562 sacas, contra 2.694.594 sacas no mesmo dia do mês anterior.

Bolsa Nova Iorque

A bolsa de Nova Iorque – ICE, do fechamento do dia 12, sexta-feira, até o fechamento do dia 19, subiu nos contratos para entrega em julho próximo 1.140 pontos ou US$ 15,08 (R$ 78,42) por saca. Em reais, as cotações para entrega em maio próximo na ICE, fecharam no dia 12 a R$ 1.493,63 por saca, e sexta-feira, dia 19, a R$ 1.594,79. Ainda na última sexta, nos contratos para entrega em maio, a bolsa de Nova Iorque fechou em alta de 75 pontos.