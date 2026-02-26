“Um café”: candidato tenta subornar examinadores e é preso durante prova

Na manhã desta quarta-feira (25), um homem de 50 anos foi preso em flagrante suspeito de corrupção ativa durante a realização do exame prático de direção veicular, categoria D, no município de João Monlevade, na região Central de Minas Gerais. Segundo informações da Polícia Civil de Minas Gerais, o candidato realizava a prova em via pública, no bairro República, quando, próximo ao fim do percurso, teria oferecido “um café” aos examinadores, condicionando a suposta vantagem à sua aprovação no teste. Advertido de que nenhum benefício poderia ser aceito, o homem esclareceu que o termo utilizado se referia, na verdade, a dinheiro, caracterizando a oferta de vantagem indevida com o objetivo de influenciar o resultado do exame. Diante da situação, após a conclusão da avaliação, os examinadores acionaram as autoridades, que deram voz de prisão em flagrante ao candidato. Durante a busca pessoal, foi encontrada uma quantia em dinheiro, a qual foi apreendida para as providências legais cabíveis. O suspeito foi encaminhado à Delegacia de Plantão, onde permaneceu à disposição da Justiça. O caso segue sob investigação e permanece sob responsabilidade da Polícia Civil de Minas Gerais, que reforça que qualquer tentativa de fraude ou suborno em exames oficiais configura crime e será rigorosamente apurada.