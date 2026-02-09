Área de mata era usada para esconder drogas em Caratinga

CARATINGA- A Polícia Militar de Minas Gerais, por meio do 62º Batalhão da PM, prendeu um homem de 20 anos por tráfico ilícito de drogas na noite deste domingo (8), no bairro Santa Zita, em Caratinga.

Durante patrulhamento de rotina, a equipe do Tático Móvel recebeu informações de que um indivíduo estaria escondendo entorpecentes em uma área de mata próxima ao campo dos Rodoviários. Diante da denúncia, os militares se deslocaram imediatamente até o local indicado.

O suspeito foi abordado e, durante buscas intensas na área de vegetação, os policiais localizaram uma grande quantidade de maconha. Além da droga, também foram apreendidos uma balança de precisão, uma faca e um aparelho celular.

Diante dos fatos, o autor foi preso em flagrante e encaminhado à Delegacia de Polícia Civil de Caratinga, juntamente com todo o material apreendido, para as demais providências cabíveis.