Pastor é preso após condenação por estupro de vulnerável a criança; abusos ocorreram 144 vezes, diz polícia

Abusos foram cometidos até a vítima completar 15 anos. Homem foi condenado a 15 anos, 6 meses e 20 dias de prisão, em regime fechado.
Um pastor de 82 anos foi preso nesta segunda-feira (23) em Indaial, no Vale do Itajaí, em Santa Catarina, após ser condenado por estupro de vulnerável. Os crimes ocorreram entre 2009 e 2015, quando a vítima era criança e adolescente.
Segundo a Polícia Civil, os abusos aconteceram no município de Apiúna e se estenderam por cerca de seis anos. A investigação estima que o crime tenha sido cometido 144 vezes.
🔍Estupro de vulnerável é um crime sexual em que a vítima tem menos de 14 anos ou não tem capacidade de autodefesa, por estar dopada ou doente, por exemplo.
Na época, o condenado tinha cerca de 70 anos, atuava como pastor de uma igreja e era amigo da família da vítima. De acordo com a polícia, ele se aproveitava da relação de confiança e da vulnerabilidade social da família para fazer visitas frequentes à casa.
Ainda conforme a investigação, os abusos ocorriam principalmente quando o homem passava a noite no local, muitas vezes dormindo no mesmo quarto ou na mesma cama da criança. Os crimes começaram quando a vítima tinha 8 anos e continuaram até cerca dos 15 anos.
Pastor já foi condenado pelo mesmo crime
A prisão foi cumprida pela Delegacia de Polícia da Comarca de Ascurra, com base em um mandado decorrente de sentença definitiva.
O homem foi condenado a 15 anos, 6 meses e 20 dias de prisão, em regime fechado, pelo crime previsto no artigo 217-A do Código Penal, em continuidade delitiva.
Ainda segundo a Polícia Civil, o pastor já havia sido condenado em 2014 a oito anos de prisão, também em regime fechado, pelo mesmo crime, em um caso registrado no município de Indaial.
O que é estupro de vulnerável
O crime é regido pelo artigo 217 do código penal e a penalidade pode ser de 8 anos a 15 anos de prisão. Se a conduta resultar em lesão corporal grave, a pena é agravada, podendo chegar até 20 anos. Se resultar em morte, a penalidade varia de 12 anos a 30 anos de condenação.