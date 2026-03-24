Pastor é preso após condenação por estupro de vulnerável a criança; abusos ocorreram 144 vezes, diz polícia

Segundo a Polícia Civil, os abusos aconteceram no município de Apiúna e se estenderam por cerca de seis anos. A investigação estima que o crime tenha sido cometido 144 vezes.

🔍Estupro de vulnerável é um crime sexual em que a vítima tem menos de 14 anos ou não tem capacidade de autodefesa, por estar dopada ou doente, por exemplo.

Na época, o condenado tinha cerca de 70 anos, atuava como pastor de uma igreja e era amigo da família da vítima. De acordo com a polícia, ele se aproveitava da relação de confiança e da vulnerabilidade social da família para fazer visitas frequentes à casa.

Ainda conforme a investigação, os abusos ocorriam principalmente quando o homem passava a noite no local, muitas vezes dormindo no mesmo quarto ou na mesma cama da criança. Os crimes começaram quando a vítima tinha 8 anos e continuaram até cerca dos 15 anos.

Pastor já foi condenado pelo mesmo crime